Натали Портман беременна в третий раз: "Это настоящее чудо"

Американская актриса Натали Портман ждет третьего ребенка от своего партнера, французского музыканта и продюсера Танги Дестабля. Звезда поделилась, как переживает новый опыт.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Harper's Bazaar.
Актриса призналась, что они с любимым очень счастливы и взволнованы. Это их первый совместный ребенок.
"Я просто очень благодарна. Я понимаю, что это большая честь и настоящее чудо", - сказала она.
Портман не просто так относится к беременности с особым уважением. Она росла в семье репродуктолога и знает истории близких о трудностях с оплодотворением.
"Это такое прекрасное, радостное событие, но в то же время и нелегкое. Понимаю, какое это счастье. Я это хорошо осознаю и очень благодарна", - отметила она.
Актриса хорошо переносит третью беременность. Она старается сохранять активность, в частности занимается плаванием и гиротоникой, а также проводит много времени со своими детьми.
Будущее материнство не вызывает у нее тревогу. У нее уже есть опыт и понимание: как ни старайся, а ошибок не избежать.
"Мне кажется, что если ты просто рядом и любишь, это лучшее, что может быть", - подытожила она.
Сейчас она находится в Париже, где наслаждается прогулками в парке и посещает выставки.
Странных пристратий во время беременности у Натали нет. Только любовь к фруктам, в частности дыне и ананасу.
В феврале 2024 года актриса развелась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье из-за его измены. У них двое детей - сын Алеф и дочь Амалия.
Уже через год Портман начала новые отношения. Тогда пару поймали за поцелуями и объятиями на прогулке в Париже.
Сандра Буллок эффектно ворвалась в Instagram