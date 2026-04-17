Натали Портман беременна в третий раз: "Это настоящее чудо"

Натали Портман беременна в третий раз: что известно

Актриса призналась, что они с любимым очень счастливы и взволнованы. Это их первый совместный ребенок.

"Я просто очень благодарна. Я понимаю, что это большая честь и настоящее чудо", - сказала она.

Портман не просто так относится к беременности с особым уважением. Она росла в семье репродуктолога и знает истории близких о трудностях с оплодотворением.

"Это такое прекрасное, радостное событие, но в то же время и нелегкое. Понимаю, какое это счастье. Я это хорошо осознаю и очень благодарна", - отметила она.

Актриса хорошо переносит третью беременность. Она старается сохранять активность, в частности занимается плаванием и гиротоникой, а также проводит много времени со своими детьми.

Будущее материнство не вызывает у нее тревогу. У нее уже есть опыт и понимание: как ни старайся, а ошибок не избежать.

"Мне кажется, что если ты просто рядом и любишь, это лучшее, что может быть", - подытожила она.

Сейчас она находится в Париже, где наслаждается прогулками в парке и посещает выставки.

Странных пристратий во время беременности у Натали нет. Только любовь к фруктам, в частности дыне и ананасу.

Что известно о личной жизни Натали Портман

В феврале 2024 года актриса развелась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье из-за его измены. У них двое детей - сын Алеф и дочь Амалия.

Уже через год Портман начала новые отношения. Тогда пару поймали за поцелуями и объятиями на прогулке в Париже.