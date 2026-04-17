ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Натали Портман беременна в третий раз: "Это настоящее чудо"

21:29 17.04.2026 Пт
2 мин
44-летняя актриса призналась, как проживает новый опыт и на какие продукты ее тянет больше всего
aimg Сюзанна Аль Мариди
Натали Портман беременна в третий раз: "Это настоящее чудо" Натали Портман (фото: Getty Imeges)

Американская актриса Натали Портман ждет третьего ребенка от своего партнера, французского музыканта и продюсера Танги Дестабля. Звезда поделилась, как переживает новый опыт.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Harper's Bazaar.

Натали Портман беременна в третий раз: что известно

Актриса призналась, что они с любимым очень счастливы и взволнованы. Это их первый совместный ребенок.

"Я просто очень благодарна. Я понимаю, что это большая честь и настоящее чудо", - сказала она.

Портман не просто так относится к беременности с особым уважением. Она росла в семье репродуктолога и знает истории близких о трудностях с оплодотворением.

"Это такое прекрасное, радостное событие, но в то же время и нелегкое. Понимаю, какое это счастье. Я это хорошо осознаю и очень благодарна", - отметила она.

Натали Портман беременна в третий раз: &quot;Это настоящее чудо&quot; Натали Портман снова стане мамой (фото: Getty Images)

Актриса хорошо переносит третью беременность. Она старается сохранять активность, в частности занимается плаванием и гиротоникой, а также проводит много времени со своими детьми.

Будущее материнство не вызывает у нее тревогу. У нее уже есть опыт и понимание: как ни старайся, а ошибок не избежать.

"Мне кажется, что если ты просто рядом и любишь, это лучшее, что может быть", - подытожила она.

Сейчас она находится в Париже, где наслаждается прогулками в парке и посещает выставки.

Странных пристратий во время беременности у Натали нет. Только любовь к фруктам, в частности дыне и ананасу.

Что известно о личной жизни Натали Портман

В феврале 2024 года актриса развелась с французским хореографом Бенжаменом Мильпье из-за его измены. У них двое детей - сын Алеф и дочь Амалия.

Уже через год Портман начала новые отношения. Тогда пару поймали за поцелуями и объятиями на прогулке в Париже.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Обвалятся ли цены на АЗС в Украине после заявления Ирана: прогноз эксперта
Аналитика
