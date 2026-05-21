"Наші козаки": зіркові легіонери "Шахтаря" підкорили мережу яскравими вишиванками

Українські обереги та африканський колорит

Головними зірками святкової акції "гірників" стали форварди команди – буркинієць Лассіна Траоре та нігерієць Проспер Оба. Футболісти з'явилися на публіці у стильних сучасних вишиванках.

У прес-службі "Шахтаря" наголосили, що для клубу вишиванка – це набагато більше, ніж просто елемент гардероба чи красива історична традиція.

"Це справжній код нашої нації, живий символ сили, свободи та нескореності України. У кожному вишитому візерунку закладена пам’ять про предків, багатовікову боротьбу за незалежність і безмежна любов до рідної землі. Кожного українця, де б він не був, поєднує міцна нитка віри, гідності та єдності, яку неможливо розірвати", - зазначають у донецькому клубі.

Траоре та Оба в Україні

Раніше Траоре, який виступає за "Шахтар" з 2021 року, розповідав, що за ці п'ять років Україна стала для нього другим домом. А сам він уже почувається майже українцем: адаптувався до місцевої культури та навіть натхненно співає гімн перед матчами на знак поваги до країни.

В Оба український стаж – набагато менший. Він лише влітку минулого року перебрався до черкаського ЛНЗ з чемпіонату Португалії. Футболіст надзвичайно яскраво проявив себе у першій частині сезону-2025/26, після чого отримав запрошення від вітчизняного гранда.