UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

"Нас попалили": Сенічкін і Барбір забули про камери та насмішили витівкою в прямому ефірі

Руслан Сенічкін і Людмила Барбір (фото: instagram.com/ruslan_senichkin)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучі "плюсів" Руслан Сенічкін і Людмила Барбір потрапили у курйозну ситуацію. Під час прямого ефіру вони на мить забули, що перебувають у студії, і це потрапило в кадр.

Як повідомляє РБК-Україна, кумедний момент на своїй сторінці в Instagram пізніше показав сам Сенічкін.

Як ведучі "плюсів" насмішили витівкою в прямому ефірі

Так, Сенічкін і Барбір вели ранкове шоу, яке транслювалося на YouTube. Коли мав початися рекламний блок, вони на мить розслабилися та вийшли з образів ведучих. Але трансляція не зупинилася.

"Нас попалили. Під час реклами трансляція на ютьюбі пішла не за планом. Пізно схаменулись. Важко пояснити, що то було. П.С. Але ж наші паузи на рекламі Нацрада не пропустила б... Та й таке. Мають бути секрети не для всіх", - написав Руслан.

На відео помітно, що Людмила взяла телефон та почала знімати колегу. Сам Руслан "працював" на камеру й смішно жестикулював руками. Коли ж вони зрозуміли, що це все бачили глядачі, то почали сміятися й не сильно зніяковіли.

У коментарях фани підтримали Сенічкіна та Барбір, адже ситуація була кумедною, а такий курйоз навряд чи когось обурить. Дехто навіть жартував, що своїми рухами Руслан "заряджав воду". Юзери пишуть:

  • "Сміх лікує. Тож радію і за Вас, і за нас, глядачів: завдяки Вам з Людмилою ми стали трішечки міцніші"
  • "Це круто! І добре, що так трапляється, ми всі можемо стати до вас трошки ближче. Це тішить"
  • "Життя, як воно є! Круто!"
  • "Я не встигла поставити стакан води для заряду"
  • "Ви найкращі ведучі! А сміх це здоров'я! Вам мирного,чистого неба та гарного настрою!"
  • "Дуже прикольно".

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуРуслан СеничкинЗірки шоу-бізнесу