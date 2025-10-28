Наталію Сумську захейтили за швидкість читання радіодиктанту: що сказала її сестра Ольга

Після того, як Наталію Сумську розкритикували за надто швидке читання Радіодиктанту національної єдності, у мережі розгорілося активне обговорення - частина слухачів писала, що за акторкою "було неможливо встигнути". Тепер свою думку про диктант, який начитувала її сестра, висловила Ольга Сумська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook акторки.

Попри хвилю критики, Ольга Сумська підтримала сестру та зазначила, що їй було надзвичайно приємно чути знайомий голос.

"З Днем української писемності та мови, друзі! Долучилась до написання всеукраїнського диктанту. Дякуємо за цікавий текст: життєвий, про сьогодення… Читкиня - голос мого дитинства… Тепло на душі…", - говорить акторка.

Водночас артистка зізналася, що й сама ледь встигала за темпом, однак намагалася не відставати до самого кінця.

"Трохи було зашвидко, я теж не встигала за читкинею, але вкінці намагалась надолужити…", - підсумувала знаменитість.

Ольга Сумська (фото: facebook.com/osumska)

Нагадаємо, раніше Наталія Сумська коментувала хвилю критики, яка з’явилася після трансляції Радіодиктанту.

У розмові із Суспільним вона пояснила, що намагалася максимально чітко передати авторський текст Євгенії Кузнєцової, дотримуючись усіх пауз і розділових знаків.

"Я слідкувала саме за тим, щоб втрапити правильно перед комою, робила паузи там, де слід, ніби як трошки підказати, який розділовий знак там ставити. Ну і цікаво потім, насамкінець, почитати увесь текст. Хороший текст", - сказала вона.

Наталія Сумська (скріншот)

Коментуючи нарікання слухачів щодо темпу читання, акторка зазначила, що сприйняття у всіх різне - дехто навпаки вважав диктант комфортним за ритмом.

Утім, вона з гумором погодилася, що місцями могла читати надто швидко, жартома назвавши цьогорічний радіодиктант "уроком зі скоропису".