Надежда Хильская похудела на 17 кг: актриса раскрыла свой способ

Надежда Хильская рассказала о своем похудении

"Я похудела на 17 килограммов, ну сейчас немного набрала, скажем, 15-16", - честно призналась актриса.

Хильская отметила, что она набрала вес несколько лет назад - после гибели мужа, и уже давно стремилась сбросить его.

"Ну просто мне уже надоело, если честно. Я никогда не весила так много. Это очень большой вес", - сказала Надежда.

"Я скорее набрала на стрессе, потому что сначала гибель мужа - я похудела, а потом постепенно-постепенно я начала приглушать свою боль едой. Сладкое мне очень в этом помогало. Я как-то сначала держалась, а потом думаю: "Ну Надя, если тебе сейчас помогает эта шоколадка, съешь ты ее, ради Бога. И не кори себя. Худеть будем потом", - вспомнила она.

Таким образом, по словам Надежды Хильской, она набрала примерно 14 килограммов.

Актриса также рассказала о своем методе похудения - она выбрала интервальное голодание.

"Без всяких уколов, как сейчас модно. Я на самом деле думала об уколах, но я побоялась", - отметила Хильская.

"Я попробовала и как-то оно так пошло. Я даже и не надеялась на 17 килограммов. Я думала: ну сброшу каких-то восемь. Я сбросила восемь за полтора-два месяца. А потом оно как-то пошло-пошло. Я начала заниматься спортом, танцами. И оно как-то так пошло, а я и не против была", - ответила актриса.

Примерно за 4-5 месяцев Хильская сбросила лишний вес.

"Это интервальное голодание. Я просто ела один раз в день. Я 22 часа не ела, а через 2 часа я завтракала, кофе пила. Так - один прием питания", - поделилась Надежда своим секретом.

Однако актриса подчеркнула, что она не советует так всем делать, особенно тем людям, у кого проблемы с желудком.

"Я не советую никому так делать вот прям настолько. Есть люди, у которых проблемы с желудком, там вообще нельзя интервальное питание. У меня таких проблем нет", - отметила Хильская.

Сейчас актриса перешла на немножко другой режим питания, однако до сих пор придерживается интервального голодания.

"Я вообще люблю поесть. В начале очень трудно, потом ты получаешь такую легкость и начинаешь уже кайфовать просто от этой легкости, от результата, который ты видишь на весах. И это уже начинается как такой спортивный интерес. Потом я перешла на четыре часа - я не ела 20 часов. Я могла поесть в 12 часов, а потом в 4 часа. И мне нормально", - сказала она.