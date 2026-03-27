"На мільйони не живу". Суханов здивував зізнанням про заробітки під час війни

17:14 27.03.2026 Пт
2 хв
Ведучий пояснив, чому йому вистачає лише 5 тисяч гривень на життя
aimg Сюзанна Аль Маріді
"На мільйони не живу". Суханов здивував зізнанням про заробітки під час війни Олексій Суханов (скриншот)

Олексій Суханов зізнався, як заробляє після скорочення на телебаченні. Він пояснив, скільки йому потрібно на життя та на що йдуть основні витрати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ведучого Маші Єфросиніній.

На чому заробляє Суханов під час війни

Під час повномасштабного вторгнення ведучий залишився без роботи через закриття телеаналу "Україна". Втім, вже скоро він продовжив працювати у медіапросторі.

Йому дістався YouTube-канал проєкту "Говорить Україна", який він перезапустив з різними інтерв'ю під назвою "Говорить Суханов".

Згодом ведучий долучився до каналу "1+1 Україна", де працює над програмою зі схожою назвою. Спочатку вона виходила в етері, а тепер в режимі онлайн.

Крім того, він активно працює в театрі. Втім, похизуватися шаленими заробітками не може.

"Я ж не просто так всі ці роки, понад 30 років, був у професії. Є певні накопичення. Є зарплатня на каналі. Єдине, що я її повністю віддаю когось підтримати", - поділився він.

Суханов розповів про заробітки (фото: instagram.com/suhanov.official)

Скільки витрачає Суханов

Прокоментував ведучий і гучне вуличне інтерв’ю, за яке його розкритикували. Тоді він заявив, що на життя в Києві йому потрібно 5 тисяч гривень. Нині наполягає, що це реальна сума.

"Ну мені достатньо на те, щоб купити продукти. Минулого тижня знову провів експеримент. Ось поїхав до крамниці, скупив три пакети того, що я їм. Виклав за це 2500 гривень. Мені вистачає на два тижні", - розповів він.

Він наголосив, що говорив виключно про власні витрати і не враховував комунальні платежі. За його словами, у нього є власне житло, що зменшує фінансове навантаження, і кохана людина.

"Якщо там є якісь легенди, що публічні люди шикують і живуть на мільйони. Може, хтось і живе. Я на мільйони не живу, тому відверто сказав людям. Людям що не скажи. Я би сказав 50 тисяч, то сказали б: "Ох, жируєш", - зазначив він.

Олексій додав, що отримує дохід з YouTube, але значну частину коштів також вкладає у розвиток каналу.

До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
