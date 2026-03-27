Суханов вперше розповів про кохану людину та плани щодо усиновлення: "Це боляче"

12:08 27.03.2026 Пт
Журналіст поділився міркуваннями про почуття, компроміси та спільні рішення у стосунках
aimg Іванна Пашкевич
Український тележурналіст і ведучий Олексій Суханов уперше заявив, що перебуває у стосунках і живе з коханою людиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Суханов зізнався, що після розлучення в його житті були різні почуття - симпатія, зацікавленість і закоханість.

Однак, за його словами, справжнє кохання має зовсім іншу цінність.

"У коханні треба брати не кількістю, а якістю", - каже журналіст.

Ведучий також пояснив, що для нього є суттєва різниця між закоханістю та глибоким почуттям, яке витримало час і випробування.

Саме тому зараз він може впевнено сказати, що кохає.

"Я зараз кохаю. Кохання - це почуття, яке перевірене і доведене часом, випробуваннями, різноманіттям ситуацій, коли ти не поступаєшся через свою впертість і прояви егоїзму, а тебе розуміють. Ти відпрацьовуєш це і розумієш, що людина поступилася чимось", - висловився Олексій.

При цьому він наголосив, що не має наміру виносити особисте на загал.

За його словами, зараз демонструвати власне щастя публічно було б недоречно, зважаючи на те, скільки болю переживають інші люди.

"Щастя любить тишу. Чого я маю хизуватися цим? Мені здається, що це навіть якось невиховано зараз хизуватися своїм особистим щастям на тлі того, що люди втрачають своє щастя. Є люди, яким це завдає болю. Моє щастя не може і не хоче завдавати болю. Тоді це вже не щастя. Щастя має надихати", - зізнався журналіст.

Що Суханов сказав про всиновлення

Під час розмови Маша Єфросиніна також нагадала телеведучому про його давні слова щодо бажання всиновити дитину.

У відповідь він зазначив, що ця тема досі залишається для нього важливою, хоча таке рішення має бути спільним у парі.

"Це актуально. Але у взаєминах двоє і має бути спільне рішення і згода спільна. Час від часу я повертаюся до цього. Це для мене боляче", - зізнався Олексій.

Попри це, журналіст не втрачає віри, що за сильного бажання все може здійснитися.

"Але якщо хотіти і докладати зусиль - все обовʼязково вийде", - вважає він.

Чутки навколо особистого життя ведучого

Раніше в мережі Олексію Суханову приписували роман із піарником Олексієм Прищепою.

Причиною для таких припущень стало фото, яке ведучий оприлюднив у соцмережах: на ньому він цілував у щоку близьку для себе людину.

Після цього частина користувачів почала писати, нібито журналіст таким чином зробив камінг-аут. На такі коментарі він тоді відповів коротко і різко.

"Для хворої уяви - так" - відповів ведучий.

Суханов вперше розповів про кохану людину та плани щодо усиновлення: &quot;Це боляче&quot;Олексій Суханов з Олексієм Прищепою (фото: instagram.com/suhanov.official)

Згодом Суханов пояснив, що Прищепа є його близьким другом, а також емоційно відреагував на упереджені трактування цього жесту.

"Якщо для вас чоловік, який цілує іншого чоловіка в щоку чи в губи, - це щось за межею зрозумілого, то чия це проблема? Працюйте над собою! Нічого поганого чи чогось інтимно-сексуального в цьому немає! Лише знак доброго і ніжного ставлення, бо кожен з нас, незалежно від статі, потребує ніжності і доброти! Решта - радянська маячня" - написав ведучий.

