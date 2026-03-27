Суханов вперше розповів про кохану людину та плани щодо усиновлення: "Це боляче"
Український тележурналіст і ведучий Олексій Суханов уперше заявив, що перебуває у стосунках і живе з коханою людиною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Суханов зізнався, що після розлучення в його житті були різні почуття - симпатія, зацікавленість і закоханість.
Однак, за його словами, справжнє кохання має зовсім іншу цінність.
"У коханні треба брати не кількістю, а якістю", - каже журналіст.
Ведучий також пояснив, що для нього є суттєва різниця між закоханістю та глибоким почуттям, яке витримало час і випробування.
Саме тому зараз він може впевнено сказати, що кохає.
"Я зараз кохаю. Кохання - це почуття, яке перевірене і доведене часом, випробуваннями, різноманіттям ситуацій, коли ти не поступаєшся через свою впертість і прояви егоїзму, а тебе розуміють. Ти відпрацьовуєш це і розумієш, що людина поступилася чимось", - висловився Олексій.
Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)
При цьому він наголосив, що не має наміру виносити особисте на загал.
За його словами, зараз демонструвати власне щастя публічно було б недоречно, зважаючи на те, скільки болю переживають інші люди.
"Щастя любить тишу. Чого я маю хизуватися цим? Мені здається, що це навіть якось невиховано зараз хизуватися своїм особистим щастям на тлі того, що люди втрачають своє щастя. Є люди, яким це завдає болю. Моє щастя не може і не хоче завдавати болю. Тоді це вже не щастя. Щастя має надихати", - зізнався журналіст.
Що Суханов сказав про всиновлення
Під час розмови Маша Єфросиніна також нагадала телеведучому про його давні слова щодо бажання всиновити дитину.
У відповідь він зазначив, що ця тема досі залишається для нього важливою, хоча таке рішення має бути спільним у парі.
"Це актуально. Але у взаєминах двоє і має бути спільне рішення і згода спільна. Час від часу я повертаюся до цього. Це для мене боляче", - зізнався Олексій.
Попри це, журналіст не втрачає віри, що за сильного бажання все може здійснитися.
"Але якщо хотіти і докладати зусиль - все обовʼязково вийде", - вважає він.
Чутки навколо особистого життя ведучого
Раніше в мережі Олексію Суханову приписували роман із піарником Олексієм Прищепою.
Причиною для таких припущень стало фото, яке ведучий оприлюднив у соцмережах: на ньому він цілував у щоку близьку для себе людину.
Після цього частина користувачів почала писати, нібито журналіст таким чином зробив камінг-аут. На такі коментарі він тоді відповів коротко і різко.
"Для хворої уяви - так" - відповів ведучий.
Олексій Суханов з Олексієм Прищепою (фото: instagram.com/suhanov.official)
Згодом Суханов пояснив, що Прищепа є його близьким другом, а також емоційно відреагував на упереджені трактування цього жесту.
"Якщо для вас чоловік, який цілує іншого чоловіка в щоку чи в губи, - це щось за межею зрозумілого, то чия це проблема? Працюйте над собою! Нічого поганого чи чогось інтимно-сексуального в цьому немає! Лише знак доброго і ніжного ставлення, бо кожен з нас, незалежно від статі, потребує ніжності і доброти! Решта - радянська маячня" - написав ведучий.