Яна Глущенко заінтригувала заявою про возз’єднання з екс-чоловіком: "Домовимося"

За словами акторки, зараз про відновлення роману мова не йде, але вона не береться прогнозувати майбутнє.

Яна зізналася, що між ними залишилися тепло, повага й особливий зв’язок.

"Наприклад, Олег забирав Таміка й я кажу йому: "Збаращук, який ти красивий!". І все. Це вже сестринська любов і повага. Це ж рідна людина, ти ж не можеш сказати: "Все, пішов звідси". Я його люблю як татка нашої дитини. Чи ми зійдемося? Я не знаю. Може, років через 20 сядемо зі Збаращуком і домовимося про все заново", - поділилася Яна.

Нагадаємо, про розлучення Глущенко повідомила у листопаді минулого року. Вона була у шлюбі з Олегом Збаращуком дев’ять років.

Тоді акторка наголошувала, що рішення розійтися вони ухвалили разом і без гучних конфліктів.

За її словами, розставання минуло спокійно та цивілізовано.

Яна також підкреслювала, що у їхній історії не було драм чи скандалів. Навпаки - колишнє подружжя змогло зберегти взаємну повагу та вдячність одне одному за прожиті роки.

Яна Глущенко з екс-чоловіком (фото: instagram.com/yamo4ka)

Після розриву акторка подякувала ексчоловікові за спільний шлях і досвід, який вони пройшли разом.

Сам Олег Збаращук теж тепло висловлювався про Яну та зазначав, що згадує їхній шлюб лише з добром.