Музичний телеканал MTV закривається: що відомо

Що відомо про закриття MTV

Легендарний телеканал, який став першим у світі цілодобовим музичним мовником, припинить показ безперервних попвідео у Великій Британії та країнах ЄС.

Як повідомляється, після 31 грудня 2025 року припинять мовлення одразу 5 музичних каналів - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV та MTV Live.

За даними ЗМІ, музичні канали також закриють у Польщі, Угорщині, Німеччині та Австрії та Бразилії.

Продовжить роботу основний канал MTV HD, де показують реаліті та розважальні шоу.

Чому закривають MTV

У компанії зазначають, що це рішення пов'язане зі зміною звичок глядачів. Нині більшість людей дивляться музичні кліпи на YouTube і в соцмережах, а не на телебаченні.

Зазначається, що представник Paramount, якій належить MTV, відмовився від офіційних коментарів.

Колишня ведуча MTV Сімона Енджел висловила сум через закриття каналу, проте розуміє, що це було неминуче.

"Ми повинні підтримувати цих артистів, і нам усім потрібно знову танцювати й слухати музику. Я знаю, що ми робимо це онлайн у своїх маленьких бульбашках, але MTV було місцем, де все це об'єднувалося. Тому це дійсно розбиває мені серце", - сказала вона.

Коротка історія MTV

Музичний канал заснували в США в 1981 році. Він швидко завоював увагу публіку, завдяки відеокліпам, які презентували яскраві та харизматичні ведучі.

Найпершим музичним відео, що вийшло в ефір, було "Video Killed the Radio Star" гурту The Buggles.



Серед знакових подій каналу у перші роки існування відзначають прем'єру кліпу Майкла Джексона "Thriller", трансляцію концертів Live Aid у 1985 році та заснування премії MTV Video Music Awards.

У 1987 році було запущено європейський філіал, а у 1997 році Велика Британія отримала власний канал.