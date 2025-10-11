Музыкальный телеканал MTV закрывается: что известно

Что известно о закрытии MTV

Легендарный телеканал, который стал первым в мире круглосуточным музыкальным вещателем, прекратит показ непрерывных поп-видео в Великобритании и странах ЕС.

Как сообщается, после 31 декабря 2025 года прекратят вещание сразу 5 музыкальных каналов - MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live.

По данным СМИ, музыкальные каналы также закроют в Польше, Венгрии, Германии, Австрии и Бразилии.

Продолжит работу основной канал MTV HD, где показывают реалити и развлекательные шоу.

Почему закрывают MTV

В компании отмечают, что это решение связано с изменением привычек зрителей. Сейчас большинство людей смотрят музыкальные клипы на YouTube и в соцсетях, а не на телевидении.

Отмечается, что представитель Paramount, которой принадлежит MTV, отказался от официальных комментариев.

Бывшая ведущая MTV Симона Энджел выразила печаль из-за закрытия канала, однако понимает, что это было неизбежно.

"Мы должны поддерживать этих артистов, и нам всем нужно снова танцевать и слушать музыку. Я знаю, что мы делаем это онлайн в своих маленьких пузырьках, но MTV было местом, где все это объединялось. Поэтому это действительно разбивает мне сердце", - сказала она.

Краткая история MTV

Музыкальный канал был основан в США в 1981 году. Он быстро завоевал внимание публики, благодаря видеоклипам, которые презентовали яркие и харизматичные ведущие.

Первым музыкальным видео, вышедшим в эфир, было "Video Killed the Radio Star" группы The Buggles.

Среди знаковых событий канала в первые годы существования отмечают премьеру клипа Майкла Джексона "Thriller", трансляцию концертов Live Aid в 1985 году и учреждение премии MTV Video Music Awards.

В 1987 году был запущен европейский филиал, а в 1997 году Великобритания получила собственный канал.

