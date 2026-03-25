"Можу підколоти". Педан зізнався, які у нього насправді стосунки з Фреймут

Що сказав Педан про свої стосунки з Фреймут

Як відомо, багато років тому в стосунках ведучої та її колеги Сергія Притули "пішли тріщини".

За чутками, відомий волонтер ображався через рішення Ольги покинути Новий канал, адже раніше вона запевняла його у зворотному.

Потім їхнє спілкування зовсім припинилося, коли Фреймут оприлюднила приватне відео з сином ведучого.

На запитання, чи вибирав він чийсь бік, Педан відповів із гумором.

"Я на стороні Педана", - сміючись сказав він.

За словами ведучого, у нього немає особистих образ на ексколегу.

"Оля колись казала мені: "Педане, якщо захочеш, ти можеш бути ідеальним дипломатом. У мене немає образ на Олю, ми не били горщики. В гарних стосунках, хоча і бачимося нечасто - так само, як і з Притулою", - розповів він.

Педан поділився ставленням до Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)​​​​​​​

Олександр зазначив, що востаннє бачився з ексколегою досить давно.

"Вітаємо одне одного з днем народження, але кожен живе своїм життям", - сказав він.

Він також згадав, як вони з Сергієм жартома обговорювали її книгу з етикету. Оля на це відреагувала з гумором.

"Іноді можу її згадати в інтерв’ю, навіть трохи підколоти. Оля потім мені написала: "Дякую за рекламу, якщо хочеш, можу подарувати книгу і навіть почитати". У неї, слава Богу, з гумором все гаразд, інакше не вижила би три роки в "Підйомі" з нами", - поділився Педан.

Педан про стосунки з Фреймут та Притулою (фото: instagram.com/pedanos)​​​​​​​

Яким бачить майбутнє Фреймут

Хоча зараз Ольгу не видно на екранах, Олександр вірить в успішне майбутнє колеги.

"Я знаю, що вона ще повернеться - чи на телебачення, чи на YouTube. Не факт, що на Олімп, але точно ще покаже нам, бо вона крута журналістка та ведуча. Просто має з'явитися правильна ідея, правильна команда і правильний час", - додав він.

Де зараз Ольга Фреймут

Від початку повномасштабного вторгнення ведуча живе в Лондоні, періодично відвідуючи Україну. Спочатку вона вела там колонку для місцевої газети Sunday Express, а згодом заснувала "Клуб манер".

Крім того, вона веде різноманітні лекції та займається видавництвом. Раніше телезірка казала, що працює офіційно, сплачуючи податки як у Великій Британії, так і в Україні.

Також Ольга зізнавалася, що мріє повернути "Ревізор", але в новому форматі.