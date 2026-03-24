Притула висловився про можливе рішення старшого сина мобілізуватись: "Розмовляємо про це"

14:38 24.03.2026 Вт
2 хв
Волонтер вважає, що остаточний вибір має зробити сам хлопець
aimg Іванна Пашкевич
Сергій Притула із сином (фото: instagram.com/siriy_ua)

Український волонтер Сергій Притула розповів, як ставиться до ймовірного рішення свого старшого сина Дмитра долучитися до війська після досягнення повноліття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю ведучого для "Суспільне Культура".

Більше цікавого: Сергій Притула насмішив рідкісним фото з доньками

За словами Притули, він уже обговорює з сином тему мобілізації і не виключає такого розвитку подій у майбутньому.

Під час розмови волонтер поділився, що Дмитро цікавиться сучасними технологіями та вже має навички, які можуть бути корисними у військовій сфері.

Зокрема, під час канікул хлопець допомагав у фонді батька, де працював із дронами.

"Я розмовляю з ним про це. У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо", - розповів волонтер.

"Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано - ворог не буде знати, звідки він запускає дрон", - додав він.

Водночас Притула наголосив, що на цьому етапі для нього пріоритетом є освіта сина. Він повідомив, що Дмитро нині навчається на першому курсі КПІ.

"Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення", - сказав Сергій.

До слова, Дмитро, який народився у 2008 році, народився у шлюбі Сергія Притули з його першою дружиною Юлією.

У 2015 році телеведучий вдруге одружився - його дружиною стала Катерина Сопельник.

У подружжя народилися дві доньки: Соломія та Стефанія. А торік у пари сталося ще одне поповнення - вони стали батьками сина, якого назвали Марк.

Ще більше цікавого:

Сергій Притула "залетів" у Threads

Притула висловився про службу чоловіка Єфросиніної та розкрив його секрет

Більше по темі:
Сергій Притула Мобілізація в Україні Діти
Новини
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Аналітика
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади