"Могу подколоть". Педан признался, какие у него на самом деле отношения с Фреймут

Что сказал Педан о своих отношениях с Фреймут

Как известно, много лет назад в отношениях ведущей и ее коллеги Сергея Притулы "пошли трещины".

По слухам, известный волонтер обижался из-за решения Ольги покинуть Новый канал, ведь ранее она уверяла его в обратном.

Затем их общение совсем прекратилось, когда Фреймут обнародовала личное видео с сыном ведущего.

На вопрос, выбирал ли он чью-то сторону, Педан ответил с юмором.

"Я на стороне Педана", - смеясь сказал он.

По словам ведущего, у него нет личных обид на экс-коллегу.

"Оля когда-то говорила мне: "Педан, если захочешь, ты можешь быть идеальным дипломатом. У меня нет обид на Олю, мы не били горшки. В хороших отношениях, хотя и видимся нечасто - так же, как и с Притулой", - рассказал он.

Александр отметил, что последний раз виделся с экс-коллегой достаточно давно.

"Поздравляем друг друга с днем рождения, но каждый живет своей жизнью", - сказал он.

Он также вспомнил, как они с Сергеем в шутку обсуждали ее книгу по этикету. Оля на это отреагировала с юмором.

"Иногда могу ее упомянуть в интервью, даже немного подколоть. Оля потом мне написала: "Спасибо за рекламу, если хочешь, могу подарить книгу и даже почитать". У нее, слава Богу, с юмором все в порядке, иначе не выжила бы три года в "Подъеме" с нами", - поделился Педан.

Каким видит будущее Фреймут

Хотя сейчас Ольгу не видно на экранах, Александр верит в успешное будущее коллеги.

"Я знаю, что она еще вернется - или на телевидение, или на YouTube. Не факт, что на Олимп, но точно еще покажет нам, потому что она крутая журналистка и ведущая. Просто должна появиться правильная идея, правильная команда и правильное время", - добавил он.

Где сейчас Ольга Фреймут

С начала полномасштабного вторжения ведущая живет в Лондоне, периодически посещая Украину. Сначала она вела там колонку для местной газеты Sunday Express, а впоследствии основала "Клуб манер".

Кроме того, она ведет различные лекции и занимается издательством. Ранее телезвезда говорила, что работает официально, платя налоги как в Великобритании, так и в Украине.

Также Ольга признавалась, что мечтает вернуть "Ревізор", но в новом формате.