Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Може, заздрять". Шугар про зірок, які проігнорували його тріумф у Палаці Спорту

Середа 26 листопада 2025 23:50
"Може, заздрять". Шугар про зірок, які проігнорували його тріумф у Палаці Спорту Олег Шугар (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олег Шугар поділився думками про підтримку колег після свого першого концерту у Палаці Спорту. Артист розкрив можливі причини, чому деякі зірки шоу-бізнесу могли не підтримати його успіх.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Шугара YouTube-каналу "Розмова".

Що сказав Шугар про підтримку колег

У жовтні артист виступив у Палаці Спорту перед тисячами прихильників. Він зміг зібрати повну залу всього за рік після першого сольного концерту у Львові.

Цей феномен викликав захоплення у його фанатів і колег. Зокрема підтримала виконавця телеведуча Аліна Шаманська, яка й звернула увагу на напівпорожню VIP-зону для представників шоу-бізнесу. Мовляв, спочатку артисти не підтримують колег по цеху, а потім будуть кликати на фіти.

"Багато артистів і друзів привітали. Все класно. Приємно", - зазначив Шугар.

&quot;Може, заздрять&quot;. Шугар про зірок, які проігнорували його тріумф у Палаці СпортуШугар про підтримку з боку колег (скриншот)

Водночас він підтримав слова Шаманської та заявив, що не орієнтується на оцінку інших.

"Я розумію, про що вона говорить. Є в цьому сенс. Було багато артистів, яких ми запросили. В когось не вийшло. Мені неважливо, як вони сприймають, чи хтось мене схвалює. Хай я буду або всім другом, або всім комом у горлі. Я знаю, що роблю, що буду робити та хто я", - заявив Олег.

Він також припустив, що деякі з колег могли відчути заздрість через його стрімкий успіх.

"Можливо, хтось мене не сприймає, заздрить. Може, для когось це фігня чи "у нього ж навіть немає піар-команди". Умовно хтось скаже: "Що це таке, як це так? А я ж тут вже 10 років". Думаю, на їхньому місці я б так само відчував, якщо хтось так відчуває. Ми ж не знаємо", - поділився роздумами він.

Водночас Шугар назвав імена колег, з якими підтримує дружні стосунки.

"Дуже класні стосунки в мене, наприклад, з Chico і Qatoshi, Давідом Голубенком, FIЇNKA, Альоною Альоною. Багато з ким", - сказав він.

Артист підкреслив, що вірить у можливість дружби серед знаменитостей.

"Просто є люди, які тобі близькі та не близькі, як кругом", - сказав він.


Що відомо про Шугара

Олег родом із Хмельницького, навчався на факультеті управління та економіки за напрямом менеджмент. Працював графічним дизайнером в IT.

Музичну кар'єру розпочав з каверів в Instagram. Найбільшу популярність здобув завдяки хітам "Олєг" та "Тьотя".

Раніше ми розповідали про 7 найвідоміших пісень Шугара, які стали вірусними у соцмережах.

Одружений з блогеркою Настею Борщ (Анастасія Ковальчук), яка також має двох дітей від попереднього шлюбу.

