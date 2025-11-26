ua en ru
"Может, завидуют". Шугар о звездах, которые проигнорировали его триумф во Дворце Спорта

Среда 26 ноября 2025 23:50
"Может, завидуют". Шугар о звездах, которые проигнорировали его триумф во Дворце Спорта Олег Шугар (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Олег Шугар поделился мыслями о поддержке коллег после своего первого концерта во Дворце Спорта. Артист раскрыл возможные причины, почему некоторые звезды шоу-бизнеса могли не поддержать его успех.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Шугара YouTube-каналу "Розмова".

Что сказал Шугар о поддержке коллег

В октябре артист выступил во Дворце Спорта перед тысячами поклонников. Он смог собрать полный зал всего за год после первого сольного концерта во Львове.

Этот феномен вызвал восхищение у его фанатов и коллег. В частности поддержала исполнителя телеведущая Алина Шаманская, которая и обратила внимание на полупустую VIP-зону для представителей шоу-бизнеса. Мол, сначала артисты не поддерживают коллег по цеху, а потом будут звать на фиты.

"Много артистов и друзей понаписывали, поздравили. Все классно. Приятно", - отметил Шугар.

&quot;Может, завидуют&quot;. Шугар о звездах, которые проигнорировали его триумф во Дворце СпортаШугар о поддержке коллег (скриншот)

В то же время он поддержал слова Шаманской и заявил, что не ориентируется на оценку других.

"Я понимаю, о чем она говорит. Есть в этом смысл. Было много артистов, которых мы пригласили. У кого-то не получилось. Мне неважно, как они воспринимают. Мне неважно, одобряет ли кто-то меня. Пусть я буду или всем другом, или всем комом в горле. Я себе знаю, что я делаю, что буду делать и кто я", - заявил Олег.

Он также предположил, что некоторые из коллег могли испытывать зависть из-за его стремительного успеха.

"Возможно кто-то меня не воспринимает, завидует, что вот что это он поет. Может, для кого-то это фигня или "у него же даже нет пиар-команды". Условно кто-то скажет: "Что это такое, как это так? А я же здесь уже 10 лет". Думаю, на их месте я бы так же чувствовал, если кто-то так чувствует. Мы же не знаем", - поделился размышлениями он.

В то же время Шугар назвал имена коллег, с которыми поддерживает дружеские отношения.

"Очень классные отношения у меня, например, с Chico и Qatoshi, Давидом Голубенко, FIЇNKA, Аленой Аленой. Много с кем", - сказал он.

Артист подчеркнул, что верит в возможность дружбы среди знаменитостей.

"Просто есть люди, которые тебе близки и которые не близки. Так же как кругом", - сказал он.


Что известно о Шугаре

Олег родом из Хмельницкого, учился на факультете управления и экономики по направлению "менеджмент". Работал графическим дизайнером в IT.

Музыкальную карьеру начал с каверов в Instagram. Наибольшую популярность получил благодаря хитам "Олєг" и "Тьотя". Ранее рассказывали о 7 самых известных песен Шугара, которые стали вирусными в соцсетях.

Женат на блогерше Насте Борщ (Анастасия Ковальчук), которая также имеет двоих детей от предыдущего брака.

