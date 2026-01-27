"Моя мрія здійснилася": Світоліна повертається у топ-10 WTA після розгрому зірки США

Історичний успіх та повернення в еліту

Еліна Світоліна продемонструвала феноменальний рівень гри у чвертьфінальному поєдинку проти американки Коко Гофф.

Матч, що тривав менше години, завершився переконливою перемогою українки у двох сетах - 6:1, 6:2. Завдяки цьому результату Еліна вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Australian Open.

Окрім виходу в наступну стадію, ця перемога дозволила Світоліній офіційно повернутися до першої десятки світового рейтингу WTA. Востаннє українка перебувала в топ-10 ще у жовтні 2021 року.

Тепер, після тривалої паузи та повернення з декрету, вона знову замикатиме список найкращих тенісисток планети.

Рекорди та статистика Світоліної

Виступ 31-річної українки на кортах Мельбурна вже став знаковим. Світоліна стала другою найстаршою тенісисткою у Відкритій ері, яка вперше дебютує у півфіналі австралійського мейджору.

Для досягнення цієї стадії Еліні знадобилося 13 спроб в основній сітці турніру.

Показники Світоліної у 2026 році вражають:

10 перемог поспіль з початку сезону;

0 програних сетів протягом усього Australian Open;

4-й вихід у півфінал турнірів серії Грендслем у кар'єрі.

Сльози та розчарування Коко Гофф

Для американки матч став справжнім випробуванням. Протягом гри Гофф припустилася 26 помилок і не змогла знайти протидію агресивному стилю українки.

У другому сеті Коко не стримала емоцій та розплакалася прямо на корті. Після поразки вона віддала належне суперниці, зазначивши, що саме тиск з боку Світоліної змусив її помилятися.

"Вона змусила мене грати саме так. Це був поганий день, але такі дні часто трапляються саме через силу опоненток", - прокоментувала свій виступ Гофф.

Наступний виклик - перша ракетка світу

У боротьбі за путівку до фіналу Еліна Світоліна зійдеться з лідеркою світового рейтингу Аріною Сабалєнкою.

Попри те, що статистика особистих зустрічей наразі на користь "нейтральної" спортсменки (5:1), поточна форма українки дає надію на новий історичний рекорд - перший фінал Грендслему в кар'єрі Світоліної.