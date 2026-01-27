"Моя мечта осуществилась": Свитолина возвращается в топ-10 WTA после разгрома звезды США

Исторический успех и возвращение в элиту

Элина Свитолина продемонстрировала феноменальный уровень игры в четвертьфинальном поединке против американки Коко Гофф.

Матч, который длился менее часа, завершился убедительной победой украинки в двух сетах - 6:1, 6:2. Благодаря этому результату Элина впервые в карьере пробилась в полуфинал Australian Open.

Кроме выхода в следующую стадию, эта победа позволила Свитолиной официально вернуться в первую десятку мирового рейтинга WTA. Последний раз украинка находилась в топ-10 еще в октябре 2021 года.

Теперь, после длительной паузы и возвращения из декрета, она снова будет замыкать список лучших теннисисток планеты.

Рекорды и статистика Свитолиной

Выступление 31-летней украинки на кортах Мельбурна уже стало знаковым. Свитолина стала второй самой старшей теннисисткой в Открытой эре, которая впервые дебютирует в полуфинале австралийского мэйджора.

Для достижения этой стадии Элине понадобилось 13 попыток в основной сетке турнира.

Показатели Свитолиной в 2026 году впечатляют:

10 побед подряд с начала сезона;

0 проигранных сетов на протяжении всего Australian Open;

4-й выход в полуфинал турниров серии Грэндслем в карьере.

Слезы и разочарование Коко Хофф

Для американки матч стал настоящим испытанием. По ходу игры Хофф допустила 26 ошибок и не смогла найти противодействие агрессивному стилю украинки.

Во втором сете Коко не сдержала эмоций и расплакалась прямо на корте. После поражения она отдала должное сопернице, отметив, что именно давление со стороны Свитолиной заставило ее ошибаться.

"Она заставила меня играть именно так. Это был плохой день, но такие дни часто случаются именно из-за силы оппоненток", - прокомментировала свое выступление Хофф.

Следующий вызов - первая ракетка мира

В борьбе за путевку в финал Элина Свитолина сойдется с лидером мирового рейтинга Ариной Сабаленко.

Несмотря на то, что статистика личных встреч пока в пользу "нейтральной" спортсменки (5:1), текущая форма украинки дает надежду на новый исторический рекорд - первый финал Грэндслема в карьере Свитолиной.