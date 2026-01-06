Молитва серед руїн храму: українські військові випустили кліп, який розриває душу (відео)

Платформа "Культурні сили" презентувала відеокліп на пісню "Капелан" рок-музиканта та військовослужбовця Олександра Ремеза (REMEZ). Це не просто музичне відео, а маніфест незламного духу, знятий у церкві, понівеченій російськими обстрілами, та створений у колаборації зі світовою рок-легендою Джошем Гоммі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кліп, опублікований в YouTube-каналі CulturalForcesMusic.

"Культурні сили" випустили кліп на пісню "Капелан"

Головним героєм кліпу став Олекса Сокіл - людина, чий життєвий шлях сам по собі є сценарієм для фільму. Він воював з 2014 року, пройшов шлях від парамедика до командира протитанкового взводу.

Після тяжкого поранення та тривалої реабілітації Олекса знайшов розраду у вірі, завершив навчання у Богословській академії та повернувся до побратимів уже як капелан.

"Я маю досвід служіння на фронті і точно знаю: храм - це не завжди будівля. Це може бути будь-який підвал чи бліндаж. Де збираються люди, - там і храм", - каже Олекса.

Капелан Олекса Сокіл (фото: "Культурні сили")

Зйомки проходили на деокупованій території у зруйнованому храмі - одному з понад 700 релігійних об'єктів України, які постраждали від рук окупантів. Проте порожні очниці вибитих вікон храму лише підкреслили силу слів пісні.

Особливого звучання треку додав Джош Гоммі - лідер легендарного гурту Queens of the Stone Age. Всесвітньо відомий гітарист додав власну партію, підтримавши українських захисників у їхній боротьбі.

А бек-вокал до пісні виконали чинні військові капелани Збройних Сил України, що додало композиції молитовної щирості.

Автор пісні Олександр Ремез наголошує, що цей твір має на меті плекати гнів до ворога та віру в нашу правду.

Олександр Ремез (фото: "Культурні сили")

Цей реліз перегукується з відкриттям пам’ятного знаку "Військові капелани" на Алеї українського війська. Знак у формі сяючого серця в щиті символізує місію капеланів - захищати душу воїна та нести світло надії туди, де панує темрява війни.