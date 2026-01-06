ua en ru
Вт, 06 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Молитва серед руїн храму: українські військові випустили кліп, який розриває душу (відео)

Вівторок 06 січня 2026 19:25
UA EN RU
Молитва серед руїн храму: українські військові випустили кліп, який розриває душу (відео) Кадр з відео на пісню "Капелан"
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Платформа "Культурні сили" презентувала відеокліп на пісню "Капелан" рок-музиканта та військовослужбовця Олександра Ремеза (REMEZ). Це не просто музичне відео, а маніфест незламного духу, знятий у церкві, понівеченій російськими обстрілами, та створений у колаборації зі світовою рок-легендою Джошем Гоммі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кліп, опублікований в YouTube-каналі CulturalForcesMusic.

"Культурні сили" випустили кліп на пісню "Капелан"

Головним героєм кліпу став Олекса Сокіл - людина, чий життєвий шлях сам по собі є сценарієм для фільму. Він воював з 2014 року, пройшов шлях від парамедика до командира протитанкового взводу.

Після тяжкого поранення та тривалої реабілітації Олекса знайшов розраду у вірі, завершив навчання у Богословській академії та повернувся до побратимів уже як капелан.

"Я маю досвід служіння на фронті і точно знаю: храм - це не завжди будівля. Це може бути будь-який підвал чи бліндаж. Де збираються люди, - там і храм", - каже Олекса.

Молитва серед руїн храму: українські військові випустили кліп, який розриває душу (відео)Капелан Олекса Сокіл (фото: "Культурні сили")

Зйомки проходили на деокупованій території у зруйнованому храмі - одному з понад 700 релігійних об'єктів України, які постраждали від рук окупантів. Проте порожні очниці вибитих вікон храму лише підкреслили силу слів пісні.

Особливого звучання треку додав Джош Гоммі - лідер легендарного гурту Queens of the Stone Age. Всесвітньо відомий гітарист додав власну партію, підтримавши українських захисників у їхній боротьбі.

А бек-вокал до пісні виконали чинні військові капелани Збройних Сил України, що додало композиції молитовної щирості.

Автор пісні Олександр Ремез наголошує, що цей твір має на меті плекати гнів до ворога та віру в нашу правду.

Молитва серед руїн храму: українські військові випустили кліп, який розриває душу (відео)Олександр Ремез (фото: "Культурні сили")

Цей реліз перегукується з відкриттям пам’ятного знаку "Військові капелани" на Алеї українського війська. Знак у формі сяючого серця в щиті символізує місію капеланів - захищати душу воїна та нести світло надії туди, де панує темрява війни.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Пісні
Новини
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка