ua en ru
Вт, 06 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Молитва среди руин храма: украинские военные выпустили клип, который разрывает душу (видео)

Вторник 06 января 2026 19:25
UA EN RU
Молитва среди руин храма: украинские военные выпустили клип, который разрывает душу (видео) Кадр из видео на песню "Капеллан"
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Платформа "Культурні сили" представила видеоклип на песню "Капелан" рок-музыканта и военнослужащего Александра Ремеза (REMEZ). Это не просто музыкальное видео, а манифест несокрушимого духа, снятый в церкви, истерзанной российскими обстрелами, и созданный в коллаборации с мировой рок-легендой Джошем Гомми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на клип, опубликованный в YouTube-канале CulturalForcesMusic.

"Культурні сили" выпустили клип на песню "Капелан"

Главным героем клипа стал Олекса Сокол - человек, чей жизненный путь сам по себе является сценарием для фильма. Он воевал с 2014 года, прошел путь от парамедика до командира противотанкового взвода.

После тяжелого ранения и длительной реабилитации Олекса нашел утешение в вере, завершил обучение в Богословской академии и вернулся к собратьям уже как капеллан.

"Я имею опыт служения на фронте и точно знаю: храм - это не всегда здание. Это может быть любой подвал или блиндаж. Где собираются люди, - там и храм", - говорит Олекса.

Молитва среди руин храма: украинские военные выпустили клип, который разрывает душу (видео)Капеллан Олекса Сокол (фото: "Культурні сили")

Съемки проходили на деоккупированной территории в разрушенном храме - одном из более 700 религиозных объектов Украины, пострадавших от рук оккупантов. Однако пустые глазницы выбитых окон храма лишь подчеркнули силу слов песни.

Особого звучания треку добавил Джош Гомми - лидер легендарной группы Queens of the Stone Age. Всемирно известный гитарист добавил собственную партию, поддержав украинских защитников в их борьбе.

А бэк-вокал к песне исполнили действующие военные капелланы Вооруженных Сил Украины, что придало композиции молитвенной искренности.

Автор песни Александр Ремез отмечает, что это произведение имеет целью лелеять гнев к врагу и веру в нашу правду.

Молитва среди руин храма: украинские военные выпустили клип, который разрывает душу (видео)Александр Ремез (фото: "Культурні сили")

Этот релиз перекликается с открытием памятного знака "Військові капелани" на Аллее украинского войска. Знак в форме сияющего сердца в щите символизирует миссию капелланов - защищать душу воина и нести свет надежды туда, где царит тьма войны.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Песни
Новости
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Союзники Украины обсудили в Париже практическую реализацию гарантий безопасности
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка