Могилевская показала, как с мужем и дочками проводит зимний отпуск на Тенерифе (видео)

Воскресенье 11 января 2026 20:22
UA EN RU
Могилевская показала, как с мужем и дочками проводит зимний отпуск на Тенерифе (видео) Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась семейными кадрами из отпуска за границей. Вместе с мужем и дочками артистка проводит зимние каникулы на испанском острове Тенерифе, где семья знакомится с Атлантическим океаном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Знаменитость поделилась кадрами с первых дней семейного путешествия.

Певица опубликовала фото и видео с прогулок по городу, отдыха у океана и времени, проведенного с детьми на площадках.

По словам артистки, первое утро на курорте семья решила посвятить знакомству с побережьем и отправилась на поиски пляжа.

По дороге к побережью семья наткнулась на детскую площадку, мимо которой не смогла пройти младшая дочь Софийка.

Могилевская показала, как с мужем и дочками проводит зимний отпуск на Тенерифе (видео)Наталья Могилевская показала кадры с отдыха на Тенерифе (скриншот)

Впоследствии семья все же добралась до океана - хоть пляж оказался каменистым, это не помешало отдыху.

Дочери певицы с удовольствием поиграли в воде Атлантического океана.

"Наше первое утро на океане. Пошли искать пляж. Нашли пока что детскую площадку и дикий пляж с камнями", - написала Могилевская.

Могилевская показала, как с мужем и дочками проводит зимний отпуск на Тенерифе (видео)Наталья Могилевская показала кадры с отдыха на Тенерифе (скриншот)

К слову, ранее Могилевская объясняла, почему решила отправиться на отдых именно с детьми.

По словам Могилевской, для семьи эта поездка имеет особое значение, ведь дочери впервые увидят океан.

"Едем с детьми на отдых. Впервые увидим океан. Дети наконец-то смогут насладиться беззаботным детством, увидеть мир, настоящие пальмы и огромный аквапарк. Именно ради этих эмоций это путешествие стоит долгой дороги. Дальше будет... если вам интересно посмотреть события нашего путешествия", - написала певица.

