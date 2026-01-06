ua en ru
Могилевська приголомшила, як на Водохреще пірнала у крижану водойму (відео)

Вівторок 06 січня 2026 13:50
Могилевська приголомшила, як на Водохреще пірнала у крижану водойму (відео) Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Наталія Могилевська привітала підписників із Водохрещем і показала традиційне купання у крижаній воді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

На опублікованих кадрах Могилевська з’являється в білому рушнику та босоніж іде по снігу до відкритого басейну просто неба.

Навколо - зимовий пейзаж, морозне повітря й атмосфера справжнього святкового ритуалу. Після занурення співачка не приховує емоцій.

"Це просто неймовірно", - поділилася вона у відео.

У дописі під роликом виконавиця звернулася до своїх підписників, привітавши їх зі святом та поцікавившись, хто також підтримує цю традицію.

"Зі святом Водохреща, друзі! Хто підтримує традицію купання? Нехай свята вода дарує здоров’я, а в душі завжди панує спокій", - написала артистка.

Реакція фанів

Відео швидко викликало активну реакцію в мережі.

У коментарях користувачі по-різному відреагували на відео. Частина підписників захоплюються сміливістю артистки та вітають її зі святом, тоді як інші звертають увагу на можливі ризики такого купання та наголошують на небезпеці різкого занурення в холодну воду.

  • Ви Мега! Захоплююсь! З Водохрещем! Чистих думок нам усім! Божого благословіння!
  • Зі святом вас та вашу родину, щастя, добра, кохання, благополуччя і мирного неба над головою!
  • Наталія це сміливо, але такий стрибок небезпечний
  • Боже, Наталочко ви що? Капець якийсь, я змерзла. Такий стрес для мене
  • Стирибок ДУЖЕ небезпечний. Люди, не повторюйте. Минулого року так жінка нирнула і її унесло течією. Не винирнула. І все це на очах сім’ї

Могилевська приголомшила, як на Водохреще пірнала у крижану водойму (відео)Могилевська пірнула у крижану воду (скріншот)

