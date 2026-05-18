Повернення прапора та гімну

Відповідне рішення керівний орган організації затвердив на засіданні в єгипетському Шарм-ель-Шейху.

Це означає, що російські та білоруські атлети – як дорослі, так і юні – повертаються на міжнародну арену без жодних обмежень. Вони більше не змагатимуться у нейтральному статусі: відтепер їм дозволено використовувати національну символіку, прапори та гімни на всіх турнірах під егідою організації.

Повернення представників країн-агресорок відбудеться в усіх видах спорту, змагання з яких проводяться під егідою World Gymnastics:

спортивна гімнастика;

художня гімнастика;

стрибки на батуті;

спортивна акробатика;

спортивна аеробіка.

Першими під власними прапорами виступлять російські та білоруські акробати й аеробісти — їхні старти заплановані на кінець травня – початок червня. Наприкінці червня до міжнародних змагань доєднаються батутисти та представниці художньої гімнастики.

Контекст та позиція МОК

Власне рішення виконком World Gymnastics мотивував нещодавніми кроками Міжнародного олімпійського комітету (МОК). На початку травня МОК рекомендував міжнародним федераціям зняти обмеження з Білорусі.

Водночас щодо Росії подібних вказівок від олімпійського комітету не було. Щобільше, МОК досі наполягає на недопуску росіян під власною символікою, зокрема через допінгове розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), за результатами якого санкції отримали 300 російських спортсменів. Попри це, Міжнародна федерація гімнастики пішла далі за рекомендації МОК і повністю амністувала обидві країни.

Нагадаємо, з початку 2024 року гімнасти з РФ та Білорусі виступали виключно в "нейтральному" статусі, у якому також брали участь у відборі до Олімпіади-2024 у Парижі.

Капітуляція перед агресорами

Гімнастика стала не єдиним видом спорту, що капітулював перед країнами-агресорками у травні.

Раніше аналогічне рішення про повне зняття санкцій ухвалила Міжнародна федерація боротьби (UWW), а у квітні обмеження скасувала керівна федерація з водних видів спорту (World Aquatics).