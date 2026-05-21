Став "крихким": донька Брюса Вілліса зізналася, як сильно він змінився через хворобу
Румер Вілліс, донька відомого усім "Міцного горішка" Брюса Вілліса, вразила словами про його стан. Актор сильно змінився через хворобу, яку неможливо зупинити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це донька Вілліса розповіла у подкасті "The Inside Edit".
Більше не "міцний горішок"
Найбільше доньку актора турбує те, наскільки сильно хвороба змінила поведінку та характер батька. За словами Румер, раніше Вілліс не лише на екрані, а й у реальному житті був справжнім мачо - сильним, харизматичним і впевненим у собі.
Він завжди випромінював силу та був душею компанії, однак із розвитком лобно-скроневої деменції став значно тихішим і більш відстороненим. Донька актора зізналася, що тепер у батькові з'явилася особлива ніжність і вразливість, яких раніше майже ніхто не помічав за образом "міцного горішка".
Румер розповідає про стан "міцного горішка" (скріншот)
Вона також зазначила, що їхні з батьком зустрічі вже ніколи не будуть такими, як колись, однак вона вдячна за можливість і далі проводити час із ним. За її словами, зараз у ньому відчувається певна крихкість і м’якість, які раніше ніби приховувалися за образом непохитного героя бойовиків. Водночас ці зміни боляче сприймає вся родина, адже вони є нагадуванням про прогресування невиліковної хвороби.
"Присутня певна ніжність. Він завжди був таким-собі мачо, а зараз у ньому є ніби крихкість, хоча це не те слово. Просто якась ніжність, яку, можливо, образ Брюса Вілліса в певному сенсі не дозволяв йому проявляти", - пояснила Румер.
Шлях від мачо до "крихкості"
Про хворобу легендарного актора стало відомо кілька років тому, коли родина Вілліса офіційно підтвердила, що він страждає на лобно-скроневу деменцію. Цей недуг є невиліковним захворюванням, яке впливає на мовлення, пам'ять, поведінку та когнітивні функції людини.
Цікаво, що дивну поведінку актора близькі почали помічати ще до підтердження діагнозу. Дружина Емма Вілліс раніше розповідала в медіа, що чоловік почав менше говорити, став віддалятися від рідних і втрачати інтерес до спілкування. Спочатку вона навіть думала, що це може свідчити про кризу у шлюбі, однак згодом стало зрозуміло, що причиною таких змін стала саме деменція.
Саме через прогресування захворювання Вілліс і був змушений завершити акторську кар'єру та практично повністю зникнути із публічного життя. Попри це, його близькі й надалі регулярно діляться новинами про стан "міцного горішка" і дякують шанувальникам за підтримку.