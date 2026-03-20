Як зараз виглядає Брюс Вілліс: Демі Мур зворушила новими фото у день 71-річчя актора

12:16 20.03.2026 Пт
На честь дня народження зірки в мережі з’явилися теплі слова від найближчих жінок у його житті
aimg Іванна Пашкевич
Демі Мур і Брюс Вілліс (фото: instagram.com/demimoore)

Голлівудська акторка Демі Мур публічно привітала свого колишнього чоловіка Брюса Вілліса з 71-м днем народження. На честь свята вона оприлюднила у соцмережах нові світлини актора, на яких він проводить час із родиною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Як зараз виглядає Брюс Вілліс

На опублікованих світлинах Брюс позує разом з онукою Луеттою, яка сидить у нього на колінах і ніжно цілує дідуся.

"Все, що тобі потрібно, це ЛЮБОВ. З днем народження, BW!" - підписала знімок колишня дружина актора Демі Мур.

Попри розлучення, екс-подружжя зберегло теплі стосунки.

Брюс Вілліс з онукою (фото: instagram.com/demimoore)

Пара була у шлюбі з 1987 по 2000 рік. Вони мають трьох спільних доньок - Румер, Скаут і Таллулу.

Родина також підтримує близький зв’язок із онукою Луеттою, донькою Румер Вілліс.

До привітань також долучилася дружина актора Емма Хемінг Вілліс, з якою він перебуває у шлюбі з 2009 року.

У своєму зверненні вона закликала вшанувати Брюса не лише словами, а й підтримкою людей, які доглядають за тяжкохворими.

"Якщо ви хочете вшанувати Брюса сьогодні, будь ласка, подумайте про підтримку фонду чи іншої організації, яка працює в цій сфері, або просто навідайтеся до опікуна - це маленький акт доброти, який може так багато означати", - написала вона.

Брюс Вілліс (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

Брюс Вілліс і Емма Хемінг виховують двох доньок - Мейбл та Евелін. У 2022 році родина повідомила, що в актора діагностували афазію.

Згодом стало відомо про лобно-скроневу деменцію, після чого він завершив акторську кар’єру.

Раніше донька актора Румер Вілліс також висловлювала вдячність батькам за те, що після розлучення вони змогли зберегти повагу й підтримку одне до одного.

"Я думаю, що однією з найпрекрасніших речей, які я можу спостерігати у стосунках моїх батьків, досі є їхня любов і підтримка одне одного", - ділилася Румер.

Румер Вілліс з батьком (фото: instagram.com/rumerwillis)

