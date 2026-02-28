Місячна місія відкладається? NASA додає новий етап перед посадкою

Новий етап перед польотом до Місяця

В оновленому плані місія "Артеміда-3", яку раніше розглядали як експедицію з посадкою, у 2027 році зосередиться на перевірці стикування корабля "Оріон" із місячним модулем на орбіті Землі.

За словами Айзекмана, це дасть змогу знизити ризики для екіпажу і зберегти регулярність запусків без тривалих пауз у реалізації програми.

Згідно з новою дорожньою картою, перша за півстоліття висадка людей на поверхню супутника очікується не раніше ніж 2028 року в рамках місій "Артеміда-4" або "Артеміда-5".

Додатковий політ дасть можливість протестувати системи зближення, а також провести випробування нових скафандрів у відкритому космосі до їх застосування на Місяці.

Керівник агентства зазначив, що перевірка технологій поблизу Землі безпечніша, ніж спроба негайної посадки після перерви в експлуатації ракети SLS.

Затримки і конкуренція

Коригування термінів пов'язане, зокрема, з відставанням розробки корабля Starship компанії SpaceX, який має забезпечити доставку посадкового модуля.

NASA також взаємодіє з Blue Origin, розраховуючи на прискорення робіт за альтернативним проектом.

Підготовка до обльоту Місяця місією "Артеміда-2" ускладнилася витоком гелію: старт перенесено на квітень, а ракету повернули в складальний цех для ремонту.