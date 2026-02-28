Лунная миссия откладывается? NASA добавляет новый этап перед посадкой

Новый этап перед полетом к Луне

В обновленном плане миссия "Артемида-3", ранее рассматривавшаяся как экспедиция с посадкой, в 2027 году сосредоточится на проверке стыковки корабля "Орион" с лунным модулем на орбите Земли.

По словам Айзекмана, это позволит снизить риски для экипажа и сохранить регулярность запусков без длительных пауз в реализации программы.

Согласно новой дорожной карте, первая за полвека высадка людей на поверхность спутника ожидается не ранее 2028 года в рамках миссий "Артемида-4" или "Артемида-5".

Дополнительный полет даст возможность протестировать системы сближения, а также провести испытания новых скафандров в открытом космосе до их применения на Луне.

Руководитель агентства отметил, что проверка технологий вблизи Земли безопаснее, чем попытка немедленной посадки после перерыва в эксплуатации ракеты SLS.

Задержки и конкуренция

Корректировка сроков связана в том числе с отставанием разработки корабля Starship компании SpaceX, который должен обеспечить доставку посадочного модуля.

NASA также взаимодействует с Blue Origin, рассчитывая на ускорение работ по альтернативному проекту.

Подготовка к облету Луны миссией "Артемида-2" осложнилась утечкой гелия: старт перенесен на апрель, а ракету вернули в сборочный цех для ремонта.