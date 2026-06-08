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"Міс Україна" відгуляла день народження у Сен-Тропе: гостей розважали Лобода, Галкін і Варнава

19:31 08.06.2026 Пн
3 хв
Після кадрів зі свята користувачі пригадали моделі її неоднозначну позицію щодо Криму
aimg Іванна Пашкевич
Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Переможниця конкурсу "Міс Україна 2019" Маргарита Паша відсвяткувала 31-й день народження на елітному курорті у Франції. На тлі війни користувачів обурив російськомовний формат вечірки та участь російських шоуменів.

Як Маргарита Паша відсвяткувала день народження

Для вечірки володарка титулу "Міс Україна 2019" обрала розкішну віллу на французькому курорті Сен-Тропе.

На святі зібралися близько трьох десятків гостей. Судячи з відео, які Паша публікувала у соцмережах, вечірка проходила з розмахом і мала насичену розважальну програму.

Для іменинниці та її друзів виступила українська співачка Світлана Лобода.

Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)

На сцені артистка виконувала, зокрема, свої старі російськомовні хіти.

Також серед запрошених артистів був шоумен Максим Галкін. Він співав для гостей власні композиції та пісні, які раніше виконував у дуеті з Аллою Пугачовою.

Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)

Ведучими вечора стали російська гумористка Катерина Варнава та ексучасник Comedy Club Ігор Меєрсон.

Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (Telegram-канал Instamania)

За відео з соцмереж, основною мовою свята була російська.

Наприкінці вечора Маргарита Паша підготувала для гостей ще один сюрприз. Модель публічно повідомила, що вагітна.

За даними з соцмереж, про свій стан вона до останнього не розповідала навіть близькому оточенню.

Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (фото: instagram.com/margoritapasha)

Просто під час святкування на віллі влаштували гендер-паті, де гості дізналися стать майбутньої дитини.

Маргарита Паша відсвяткувала день народження з російськими зірками (фото: instagram.com/margoritapasha)

Обранцем Маргарити є український бізнесмен Олександр Гузенко.

За відкритими даними, він разом із донькою пов’язаний із ТОВ "Газ-МДС", а група "Надра-Геоінвест" у 2023 році входила до трійки приватних газовидобувних компаній України.

Крім того, Гузенку також належить фабрика з виробництва шпалерів марки Status, продукцію якої можна зустріти в українських будівельних гіпермаркетах.

Маргарита Паша з чоловіком (фото: instagram.com/margoritapasha)

Ім’я Паші вже неодноразово опинялося в центрі обговорень.

Після перемоги у конкурсі "Міс Україна" модель критикували через те, що вона відмовилася давати інтерв’ю українською мовою Катерині Осадчій.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Окремий резонанс у 2019 році спричинила її відповідь на питання про статус Криму.

Тоді після анексії півострова Росією Паша заявила, що "Крим - частина Землі". У соцмережах таке формулювання сприйняли як неоднозначне.

Останніми роками уродженка Харкова мешкає за кордоном. В її соцмережах переважають дописи про подорожі, дорогі курорти та світські події.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

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ЛободаМаксим ГалкінМіс Україна