Мінуснули "нейтрального": російського фігуриста проігнорували на Олімпіаді-2026

Росіянина не буде на показових виступах фігуристів (фото: Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Російський фігурист Петро Гуменник, який виступав на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, не братиме участі в показових виступах.

Чому Гуменник пропустить гала-концерт

Попри те, що Гуменник посів шосте місце в особистому заліку серед чоловіків і продовжував тренування на олімпійському льоду, запрошення на фінальне шоу він не отримав.

Раніше в медіа з'являлася інформація про його можливу участь, проте сам спортсмен пізніше визнав, що офіційних пропозицій від організаторів не надходило.

В ISU також підвердили, що вирішили не допускати його до гала-концерту.

Зазначимо, що Петро Гуменник є чинним чемпіоном РФ, проте на Іграх-2026 він, як і решта представників країни-агресорки, виступав без національної символіки під жорстким контролем щодо критеріїв нейтральності.

Хто виступить на шоу

Організатори вже сформували склад учасників чоловічого одиночного катання для гала-концерту. До списку увійшли лідери світового рейтингу та призери Олімпіади:

  • Міхаїл Шайдоров (Казахстан) – олімпійський чемпіон-2026
  • Юма Кагіяма та Сюн Сато (Японія)
  • Адам Сяо Хім Фа (Франція)
  • Ілля Малінін (США)
  • Даніель Грассль (Італія)
  • Чха Джун Хван (Південна Корея)

Коли відбудеться захід

Гала-концерт, що традиційно закриває програму змагань з фігурного катання, запланований на суботу, 21 лютого.

У шоу візьмуть участь найкращі фігуристи за підсумками Олімпійських ігор. Під час виступів вони мають змогу демонструвати артистичні номери поза межами суворих спортивних регламентів.

Раніше ми писали, що Гераскевич може піти зі спорту після скандалу на Олімпіаді-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
фігурист