Минуснули "нейтрального": российского фигуриста проигнорировали на Олимпиаде-2026

Почему Гуменник пропустит гала-концерт

Несмотря на то, что Гуменник занял шестое место в личном зачете среди мужчин и продолжал тренировки на олимпийском льду, приглашение на финальное шоу он не получил.

Ранее в медиа появлялась информация о его возможном участии, однако сам спортсмен позже признал, что официальных предложений от организаторов не поступало.

В ISU также подтвердили, что решили не допускать его к гала-концерту.

Отметим, что Петр Гуменник является действующим чемпионом РФ, однако на Играх-2026 он, как и остальные представители страны-агрессора, выступал без национальной символики под жестким контролем относительно критериев нейтральности.

Кто выступит на шоу

Организаторы уже сформировали состав участников мужского одиночного катания для гала-концерта. В список вошли лидеры мирового рейтинга и призеры Олимпиады:

Михаил Шайдоров (Казахстан) - олимпийский чемпион-2026

Юма Кагияма и Сюн Сато (Япония)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Илья Малинин (США)

Даниэль Грассль (Италия)

Чха Джун Хван (Южная Корея)

Когда состоится мероприятие

Гала-концерт, традиционно закрывающий программу соревнований по фигурному катанию, запланирован на субботу, 21 февраля.

В шоу примут участие лучшие фигуристы по итогам Олимпийских игр. Во время выступлений они могут демонстрировать артистические номера за пределами строгих спортивных регламентов.