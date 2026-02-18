"Брудне рішення". Зеленський відреагував на повернення прапора РФ на Паралімпіаду

Рішення дозволити російським і білоруським спортсменам знову виступати на Паралімпіаді під національними прапорами є брудним і неповажним.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не хочу говорити, що це через гроші, тому що я не знаю. Але це брудні рішення - абсолютно неповажні і неєвропейські. Я маю на увазі Європу з точки зору цінностей", - наголосив президент.

За його словами, Україна реагуватиме на таке жахливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Він порівняв ситуацію, що склалася, з "російським способом життя" - ворог здійснював "повзучу окупацію".

"Захопили Крим - ніхто не відповів, ніхто не дав відсіч. Донбас - ніхто не відповідає, ніхто не вводить санкції. Повномасштабне вторгнення. Те ж саме і з Олімпійськими іграми", - додав Зеленський.