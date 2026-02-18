ua en ru
"Брудне рішення". Зеленський відреагував на повернення прапора РФ на Паралімпіаду

Київ, Середа 18 лютого 2026 21:49
"Брудне рішення". Зеленський відреагував на повернення прапора РФ на Паралімпіаду Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Рішення дозволити російським і білоруським спортсменам знову виступати на Паралімпіаді під національними прапорами є брудним і неповажним.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026: що відомо

"Я не хочу говорити, що це через гроші, тому що я не знаю. Але це брудні рішення - абсолютно неповажні і неєвропейські. Я маю на увазі Європу з точки зору цінностей", - наголосив президент.

За його словами, Україна реагуватиме на таке жахливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).

Він порівняв ситуацію, що склалася, з "російським способом життя" - ворог здійснював "повзучу окупацію".

"Захопили Крим - ніхто не відповів, ніхто не дав відсіч. Донбас - ніхто не відповідає, ніхто не вводить санкції. Повномасштабне вторгнення. Те ж саме і з Олімпійськими іграми", - додав Зеленський.

Скандальне рішення щодо РФ і Білорусі

Нагадаємо, раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) офіційно надав право десятьом спортсменам із Росії та Білорусії брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026.

Згідно з рішенням, шість російських атлетів змагатимуться в гірськолижному спорті, сноубордингу та лижних перегонах, а чотири представники Білорусі - винятково в лижних перегонах.

Головною особливістю цього допуску є повернення національної символіки: вперше з 2014 року російські параатлети виступлять під прапором своєї держави. Це рішення фактично скасовує обмеження.

