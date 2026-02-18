"Брудне рішення". Зеленський відреагував на повернення прапора РФ на Паралімпіаду
Рішення дозволити російським і білоруським спортсменам знову виступати на Паралімпіаді під національними прапорами є брудним і неповажним.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив президент України Володимир Зеленський.
Читайте також: Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді-2026: що відомо
"Я не хочу говорити, що це через гроші, тому що я не знаю. Але це брудні рішення - абсолютно неповажні і неєвропейські. Я маю на увазі Європу з точки зору цінностей", - наголосив президент.
За його словами, Україна реагуватиме на таке жахливе рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК).
Він порівняв ситуацію, що склалася, з "російським способом життя" - ворог здійснював "повзучу окупацію".
"Захопили Крим - ніхто не відповів, ніхто не дав відсіч. Донбас - ніхто не відповідає, ніхто не вводить санкції. Повномасштабне вторгнення. Те ж саме і з Олімпійськими іграми", - додав Зеленський.
Скандальне рішення щодо РФ і Білорусі
Нагадаємо, раніше Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) офіційно надав право десятьом спортсменам із Росії та Білорусії брати участь у зимовій Паралімпіаді-2026.
Згідно з рішенням, шість російських атлетів змагатимуться в гірськолижному спорті, сноубордингу та лижних перегонах, а чотири представники Білорусі - винятково в лижних перегонах.
Головною особливістю цього допуску є повернення національної символіки: вперше з 2014 року російські параатлети виступлять під прапором своєї держави. Це рішення фактично скасовує обмеження.