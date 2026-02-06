Мінус перша гонка: чому лідерка біатлонної збірної України пропустить старт Олімпіади

Ставка на індивідуальну дистанцію

За словами наставника, Джима цілеспрямовано готуватиметься до свого першого особистого старту на Іграх – індивідуальної гонки, яка запланована на 11 лютого.

"На 100% можу сказати, що Джима не розглядається на цю естафету. Вона готується до індивідуальної гонки – це її коронна дистанція", – пояснив Зоц.

Джима має вагомий досвід виступів на найвищому рівні. Вона є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014, де здобула "золото" у складі жіночої естафетної четвірки.

Проте зараз саме індивідуальні старти вважаються найсильнішою стороною досвідченої біатлоністки.

Зазначимо, що від початку олімпійського сезону Джима мала обмежену змагальну практику. Зокрема вона пропустила старт Кубка світу через травму.

Склад естафети ще формується

Наразі тренерський штаб ще не оголосив повний склад команди на змішану естафету, яка відкриє біатлонну програму Ігор.

Відомо, що чоловічі етапи пробіжать Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Імена біатлоністок, які виступлять у жіночій частині, назвуть пізніше.

Змішана естафета розпочнеться 8 лютого о 15:05 за київським часом.