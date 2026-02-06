RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Минус первая гонка: почему лидер биатлонной сборной Украины пропустит старт Олимпиады

Юлия Джима (фото: biathlon.com.ua)
Автор: Андрей Костенко

Лидер женской сборной Украины по биатлону Юлия Джима не примет участия в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх-2026. Гонка состоится в воскресенье, 8 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главного тренера команды Николая Зоца "Суспільному Спорт".

Ставка на индивидуальную дистанцию

По словам наставника, Джима целенаправленно будет готовиться к своему первому личному старту на Играх - индивидуальной гонке, которая запланирована на 11 февраля.

"На 100% могу сказать, что Джима не рассматривается на эту эстафету. Она готовится к индивидуальной гонке - это ее коронная дистанция", - пояснил Зоц.

Джима имеет весомый опыт выступлений на самом высоком уровне. Она является олимпийской чемпионкой Сочи-2014, где завоевала "золото" в составе женской эстафетной четверки.

Однако сейчас именно индивидуальные старты считаются самой сильной стороной опытной биатлонистки.

Отметим, что с начала олимпийского сезона Джима имела ограниченную соревновательную практику. В частности она пропустила старт Кубка мира из-за травмы.

Состав эстафеты еще формируется

Сейчас тренерский штаб еще не объявил полный состав команды на смешанную эстафету, которая откроет биатлонную программу Игр.

Известно, что мужские этапы пробегут Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин. Имена биатлонисток, которые выступят в женской части, назовут позже.

Смешанная эстафета начнется 8 февраля в 15:05 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили полное расписание соревнований 6 февраля на Олимпиаде-2026.

Также узнайте, какие виды спорта вошли в программу Олимпиады-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонСборная Украины