Миколенко знову у старті, Ярмолюк підкорює Англію: результати наших у топ-лізі

Неділя 28 грудня 2025 10:57
Миколенко знову у старті, Ярмолюк підкорює Англію: результати наших у топ-лізі Віталій Миколенко (фото: instagram.com/everton)
Автор: Катерина Урсатій

Українські футболісти залишили помітний слід у 18-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Ямолюк асистує у впевненій перемозі "Брентфорда"

Український півзахисник Єгор Ямолюк продовжив демонструвати прогрес у складі "Брентфорда". У матчі проти "Борнмута" він віддав другу результативну передачу у своїй кар’єрі за клуб.

Гра розпочалася вдало для "бджіл": вже на 7-й хвилині Кевін Шаде відкрив рахунок, а на 39-й м’яч у ворота "вишень" зрикошетив після удару Ігора Тьяго. На 51-й хвилині Ямолюк зробив асист на Шаде, який оформив хет-трик у матчі.

"Брентфорд" здобув впевнену перемогу з рахунком 4:1, а українець провів на полі всі 90 хвилин, продемонструвавши точність передач 83% та активну участь у командних діях.

Після 18 турів команда Єгора посідає дев’яте місце, набравши 26 очок. Наступний поєдинок "Брентфорд" проведе проти "Тоттенгема" 1 січня о 22:00 за київським часом.

Миколенко зіграє весь матч у нічиїй "Евертона"

Лівий захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" проти новачка АПЛ "Бернлі" та відіграв увесь матч. Команда мала кілька нагод, але завершила гру без голів - 0:0.

Українець відзначився точністю передач (78%), сім разів вибив м’яч з власного штрафного та двічі виграв позиційну боротьбу. Після 18 турів "Евертон" набирає 25 очок і посідає 10-те місце.

Наступний матч команди Миколенка проти "Ноттінгема" відбудеться 30 грудня о 21:30 за Києвом.

Антирекорд АПЛ

Поки українці здобували очки, "Вулвергемптон" увійшов в історію АПЛ з негативного боку. Поступившись "Ліверпулю" (1:2), команда продовжила свою безвиграшну серію до 18 матчів з початку сезону.

Це найгірший старт в епоху Прем'єр-ліги. Загалом же "вовки" не знають смаку перемог уже 22 поєдинки поспіль, враховуючи минулий сезон.

"Астон Вілла" повторила 111-річний клубний рекорд

На іншому полюсі таблиці перебуває "Астон Вілла". Перегравши "Челсі" (2:1) завдяки дублю Оллі Воткінса, бірмінгемці здобули 11-ту перемогу поспіль у всіх турнірах.

Такого результату клуб не бачив з 1914 року. Команда Унаї Емері тепер лише на один пункт відстає від "Манчестер Сіті" та на три - від лідера першості "Арсенала".

Раніше ми розповіли, що Мессі увійшов до списку фаворитів на "Золотий м'яч"-2026.

Також дізнайтеся рейтинг топ-10 найдорожчих футболістів у світі.

Новини
