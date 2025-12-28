Миколенко снова в старте, Ярмолюк покоряет Англию: результаты наших в топ-лиге

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Ямолюк ассистирует в уверенной победе "Брентфорда"

Украинский полузащитник Егор Ямолюк продолжил демонстрировать прогресс в составе "Брентфорда". В матче против "Борнмута" он отдал вторую результативную передачу в своей карьере за клуб.

Игра началась удачно для "пчел": уже на 7-й минуте Кевин Шаде открыл счет, а на 39-й мяч в ворота "вишен" срикошетил после удара Игора Тьяго. На 51-й минуте Ямолюк сделал ассист на Шаде, который оформил хет-трик в матче.

"Брентфорд" одержал уверенную победу со счетом 4:1, а украинец провел на поле все 90 минут, продемонстрировав точность передач 83% и активное участие в командных действиях.

После 18 туров команда Егора занимает девятое место, набрав 26 очков. Следующий поединок "Брентфорд" проведет против "Тоттенхэма" 1 января в 22:00 по киевскому времени.

Миколенко сыграет весь матч в ничьей "Эвертона"

Левый защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" против новичка АПЛ "Бернли" и отыграл весь матч. Команда имела несколько возможностей, но завершила игру без голов - 0:0.

Украинец отметился точностью передач (78%), семь раз выбил мяч из собственной штрафной и дважды выиграл позиционную борьбу. После 18 туров "Эвертон" набирает 25 очков и занимает 10-е место.

Следующий матч команды Миколенко против "Ноттингема" состоится 30 декабря в 21:30 по Киеву.

Антирекорд АПЛ

Пока украинцы добывали очки, "Вулверхэмптон" вошел в историю АПЛ с негативной стороны. Уступив "Ливерпулю" (1:2), команда продлила свою безвыигрышную серию до 18 матчей с начала сезона.

Это худший старт в эпоху Премьер-лиги. В целом же "волки" не знают вкуса побед уже 22 поединка подряд, учитывая прошлый сезон.

"Астон Вилла" повторила 111-летний клубный рекорд

На другом полюсе таблицы находится "Астон Вилла". Переиграв "Челси" (2:1) благодаря дублю Олли Уоткинса, бирмингемцы одержали 11-ю победу подряд во всех турнирах.

Такого результата клуб не видел с 1914 года. Команда Унаи Эмери теперь лишь на один пункт отстает от "Манчестер Сити" и на три - от лидера первенства "Арсенала".