Михайлюк знову у старті "Юти": драма в кінцівці матчу в NBA

Святослав Михайлюк (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український баскетболіст Святослав Михайлюк вдруге поспіль розпочав матч НБА у стартовій п'ятірці "Юти Джаз". Його команда мінімально поступилася "Сакраменто Кінгс" - 104:105.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результат матчу.

Драматична розв'язка матчу

Поєдинок із "Сакраменто" проходив у рівній боротьбі - жодна з команд не мала переваги більш ніж у вісім очок. "Юта" кілька разів виходила вперед і навіть лідирувала у заключній чверті, проте за сім секунд до фінальної сирени Домантас Сабоніс реалізував вирішальний кидок, який приніс перемогу "Кінгз".

Святослав Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини 22 секунди, набрав дев'ять очок, зробив чотири підбирання та реалізував два триочкових із п’яти спроб.

Позиція у турнірній таблиці та наступна гра

Після двох стартових турів "Юта Джаз" має одну перемогу і наразі посідає четверте місце у Західній конференції НБА.

Наступний матч команда українця проведе у ніч на вівторок, 28 жовтня, проти "Фінікс Санс".

Як зіграли інші команди з українцями

"Бостон Селтікс" Максима Шульги на виїзді поступився "Нью-Йорку Нікс" – 95:105. Українець не потрапив до заявки на гру.

Серед інших результатів ігрового дня:

  • "Лейкерс" розгромили "Міннесоту" - 128:110 (Лука Дончіч зробив дабл-дабл - 49 очок і 11 підбирань);
  • "Маямі" переміг "Мемфіс" - 146:114;
  • "Голден Стейт" зазнав поразки від "Портленда" - 119:139;
  • "Вашингтон Візардс" несподівано здолав "Даллас Маверікс" - 117:10

На початку сезону "Юта" стартувала з перемоги над "Лос-Анджелес Кліпперс" (129:108), у якій Михайлюк також виходив у старті та набрав дев'ять очок за 24 хвилини.

Раніше розповіли про деталі контракту Максима Шульги з "Бостон Селтікс" у НБА.

Також читайте, як "Лейкерс" продали за рекордні 10 мільярдів, що стало найдорожчою угодою в історії спорту.

Баскетбол