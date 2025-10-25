Михайлюк знову у старті "Юти": драма в кінцівці матчу в NBA

Драматична розв'язка матчу

Поєдинок із "Сакраменто" проходив у рівній боротьбі - жодна з команд не мала переваги більш ніж у вісім очок. "Юта" кілька разів виходила вперед і навіть лідирувала у заключній чверті, проте за сім секунд до фінальної сирени Домантас Сабоніс реалізував вирішальний кидок, який приніс перемогу "Кінгз".

Святослав Михайлюк провів на паркеті 24 хвилини 22 секунди, набрав дев'ять очок, зробив чотири підбирання та реалізував два триочкових із п’яти спроб.

Позиція у турнірній таблиці та наступна гра

Після двох стартових турів "Юта Джаз" має одну перемогу і наразі посідає четверте місце у Західній конференції НБА.

Наступний матч команда українця проведе у ніч на вівторок, 28 жовтня, проти "Фінікс Санс".

Як зіграли інші команди з українцями

"Бостон Селтікс" Максима Шульги на виїзді поступився "Нью-Йорку Нікс" – 95:105. Українець не потрапив до заявки на гру.

Серед інших результатів ігрового дня: