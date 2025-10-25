Михайлюк снова в старте "Юты": драма в концовке матча в NBA

Драматическая развязка матча

Поединок с "Сакраменто" проходил в равной борьбе - ни одна из команд не имела преимущества более чем в восемь очков. "Юта" несколько раз выходила вперед и даже лидировала в заключительной четверти, однако за семь секунд до финальной сирены Домантас Сабонис реализовал решающий бросок, который принес победу "Кингз".

Святослав Михайлюк провел на паркете 24 минуты 22 секунды, набрал девять очков, сделал четыре подбора и реализовал два трехочковых из пяти попыток.

Позиция в турнирной таблице и следующая игра

После двух стартовых туров "Юта Джаз" имеет одну победу и сейчас занимает четвертое место в Западной конференции НБА.

Следующий матч команда украинца проведет в ночь на вторник, 28 октября, против "Финикс Санс".

Как сыграли другие команды с украинцами

"Бостон Селтикс" Максима Шульги на выезде уступил "Нью-Йорку Никс" - 95:105. Украинец не попал в заявку на игру.

Среди других результатов игрового дня: