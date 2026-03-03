Михайлюк розриває НБА після паузи: українець видав найкращий матч за місяць проти чемпіонів

Український захисник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк продемонстрував яскраву гру в регулярному чемпіонаті НБА. Попри зусилля нашого легіонера, "джазмени" поступилися "Денвер Наггетс" у напруженому протистоянні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Читайте також: 10-й українець в НБА: Шульга дебютував за "Бостон Селтікс" у офіційному матчі
Пропустивши попередню зустріч проти "Нью-Орлеана", Святослав Михайлюк повернувся до ротації "Юти".
У грі з "Денвером" українець розпочав виступ з лави запасних, з'явившись на майданчику під завісу стартової чверті.
Загалом захисник відіграв 26 хвилин, ставши одним із найбільш корисних гравців своєї команди.
Михайлюк продемонстрував високу якість дальніх кидків: з п'яти реалізованих спроб з гри чотири виявилися триочковими. Ще один пункт баскетболіст додав з лінії штрафних кидків.
Окрім 15 набраних очок, Святослав записав до свого активу 3 підбирання, 2 асисти та 1 перехоплення.
Показник плюс-мінус українця склав "+5" - це означає, що за його перебування на паркеті "Юта" перегравала суперника.
Результат у 15 очок став для Михайлюка найкращим показником за останній місяць.
Востаннє вищу результативність він демонстрував ще на початку лютого у грі проти "Індіани" (18 очок).
Загалом у поточному сезоні 2025/26 особистий рекорд гравця залишається на позначці 28 очок, які він набрав у листопаді в кошик "Детройта".
Наразі середня результативність українця становить 9 очок за матч. Із 47 поєдинків у сезоні Святослав 41 раз виходив у стартовій п'ятірці.
Незважаючи на індивідуальні досягнення Михайлюка, "Юта" поступилася "Наггетс" з рахунком 125:128. Ця невдача подовжила серію поразок команди до шести матчів поспіль.
Колектив продовжує перебувати в нижній частині таблиці Західної конференції, займаючи 14-ту позицію.
Наступний шанс перервати невдалу серію команда матиме 5 березня в домашньому матчі проти "Філадельфії 76ерс".
Раніше ми розповіли, як Лень з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії.