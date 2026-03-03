Михайлюк разрывает НБА после паузы: украинец выдал лучший матч за месяц против чемпионов

Возвращение после паузы и эффективность на паркете

Пропустив предыдущую встречу против "Нью-Орлеана", Святослав Михайлюк вернулся в ротацию "Юты".

В игре с "Денвером" украинец начал выступление со скамейки запасных, появившись на площадке под занавес стартовой четверти.

В целом защитник отыграл 26 минут, став одним из самых полезных игроков своей команды.

Михайлюк продемонстрировал высокое качество дальних бросков: из пяти реализованных попыток с игры четыре оказались трехочковыми. Еще один пункт баскетболист добавил с линии штрафных бросков.

Кроме 15 набранных очков, Святослав записал в свой актив 3 подбора, 2 ассиста и 1 перехват.

Показатель плюс-минус украинца составил "+5" - это означает, что за его пребывание на паркете "Юта" переигрывала соперника.

Статистические достижения сезона

Результат в 15 очков стал для Михайлюка лучшим показателем за последний месяц.

Последний раз высшую результативность он демонстрировал еще в начале февраля в игре против "Индианы" (18 очков).

Всего в текущем сезоне 2025/26 личный рекорд игрока остается на отметке 28 очков, которые он набрал в ноябре в корзину "Детройта".

Топ-5 самых результативных игр Михайлюка в сезоне:

28 очков - "Детройт" (6 ноября);

23 очка - "Орландо" (21 декабря);

20 очков - "Индиана" (12 ноября);

18 очков - "Индиана" (4 февраля);

15 очков - "Денвер" (3 марта).

Сейчас средняя результативность украинца составляет 9 очков за матч. Из 47 поединков в сезоне Святослав 41 раз выходил в стартовой пятерке.

Кризис "Юты Джаз" в конференции

Несмотря на индивидуальные достижения Михайлюка, "Юта" уступила "Наггетс" со счетом 125:128. Эта неудача продлила серию поражений команды до шести матчей подряд.

Коллектив продолжает находиться в нижней части таблицы Западной конференции, занимая 14-ю позицию.

Следующий шанс прервать неудачную серию команда будет иметь 5 марта в домашнем матче против "Филадельфии 76ерс".