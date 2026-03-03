Михайлюк разрывает НБА после паузы: украинец выдал лучший матч за месяц против чемпионов

Украинский защитник "Юта Джаз" Святослав Михайлюк продемонстрировал яркую игру в регулярном чемпионате НБА. Несмотря на усилия нашего легионера, "джазмены" уступили "Денвер Наггетс" в напряженном противостоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Читайте также: 10-й украинец в НБА: Шульга дебютировал за "Бостон Селтикс" в официальном матче
Пропустив предыдущую встречу против "Нью-Орлеана", Святослав Михайлюк вернулся в ротацию "Юты".
В игре с "Денвером" украинец начал выступление со скамейки запасных, появившись на площадке под занавес стартовой четверти.
В целом защитник отыграл 26 минут, став одним из самых полезных игроков своей команды.
Михайлюк продемонстрировал высокое качество дальних бросков: из пяти реализованных попыток с игры четыре оказались трехочковыми. Еще один пункт баскетболист добавил с линии штрафных бросков.
Кроме 15 набранных очков, Святослав записал в свой актив 3 подбора, 2 ассиста и 1 перехват.
Показатель плюс-минус украинца составил "+5" - это означает, что за его пребывание на паркете "Юта" переигрывала соперника.
Результат в 15 очков стал для Михайлюка лучшим показателем за последний месяц.
Последний раз высшую результативность он демонстрировал еще в начале февраля в игре против "Индианы" (18 очков).
Всего в текущем сезоне 2025/26 личный рекорд игрока остается на отметке 28 очков, которые он набрал в ноябре в корзину "Детройта".
Сейчас средняя результативность украинца составляет 9 очков за матч. Из 47 поединков в сезоне Святослав 41 раз выходил в стартовой пятерке.
Несмотря на индивидуальные достижения Михайлюка, "Юта" уступила "Наггетс" со счетом 125:128. Эта неудача продлила серию поражений команды до шести матчей подряд.
Коллектив продолжает находиться в нижней части таблицы Западной конференции, занимая 14-ю позицию.
Следующий шанс прервать неудачную серию команда будет иметь 5 марта в домашнем матче против "Филадельфии 76ерс".
Ранее мы рассказали, как Лень с "Реалом" проиграл драматический финал Кубка Испании.