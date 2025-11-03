UA

Михайлюк програв із "Ютою", а Дончич з "Лейкерс" знову вражає: топ-результати НБА

Результати матчів НБА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

"Оклахома" залишилася єдиною непереможною командою НБА. Лука Дончич оформив тріпл-дабл за "Лейкерс", а українець Михайлюк вийшов у старті "Юти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

"Оклахома-Сіті" залишається непереможною

"Оклахома-Сіті Тандер" продовжує демонструвати стовідсотковий результат на старті сезону, розгромивши "Нью-Орлеан Пеліканс" з рахунком 137:106. "Тандер" домінували протягом усього матчу, вигравши кожну з чотирьох чвертей.

У той же час, "Сан-Антоніо Сперс" і зірковий новачок Віктор Вембаньяма зазнали першої поразки в сезоні, поступившись на виїзді "Фініксу" - 118:130.

Французький бігмен провів невдалий матч, набравши лише 9 очок. Також першу поразку зафіксував "Чикаго", який програв "Нью-Йорку" - 116:128.

Тріпл-дабл Дончича допоміг "Лейкерс" перемогти

"Лос-Анджелес Лейкерс" у видовищному поєдинку здобули перемогу над "Маямі" з рахунком 130:120.

Лідер "Озерних" Лука Дончич знову продемонстрував неймовірну результативність, оформивши тріпл-дабл: 29 очок, 11 підбирань та 10 передач.

Українець Михайлюк вийшов у старті, але "Юта" програла

Український баскетболіст Святослав Михайлюк розпочав матч "Юти Джаз" проти "Шарлотт Хорнетс" у стартовій п'ятірці. Його команда, на жаль, зазнала розгромної поразки 103:126.

Михайлюк провів на майданчику 29 хвилин і за цей час набрав 3 очки, зробив 2 підбирання та віддав 2 передачі, а також записав до свого активу 1 блок-шот.

Усі результати матчів ігрового дня НБА:

  • "Оклахома-Сіті" – "Новий Орлеан" – 137:106
  • "Шарлотт" – "Юта" – 126:103
  • "Торонто" – "Мемфіс" – 117:104
  • "Клівленд" – "Атланта" – 117:109
  • "Бруклін" – "Філадельфія" – 105:129
  • "Нью-Йорк" – "Чикаго" – 128:116
  • "Фінікс" – "Сан-Антоніо" – 130:118
  • "Лейкерс" – "Маямі" – 130:120

НБАБаскетбол