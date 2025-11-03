Михайлюк проиграл с "Ютой", а Дончич с "Лейкерс" снова впечатляет: топ-результаты НБА

"Оклахома" осталась единственной непобедимой командой НБА. Лука Дончич оформил трипл-дабл за "Лейкерс", а украинец Михайлюк вышел в старте "Юты".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
"Оклахома-Сити Тандер" продолжает демонстрировать стопроцентный результат на старте сезона, разгромив "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 137:106. "Тандер" доминировали на протяжении всего матча, выиграв каждую из четырех четвертей.
В то же время, "Сан-Антонио Сперс" и звездный новичок Виктор Вембаньяма потерпели первое поражение в сезоне, уступив на выезде "Финиксу" - 118:130.
Французский бигмен провел неудачный матч, набрав лишь 9 очков. Также первое поражение зафиксировал "Чикаго", который проиграл "Нью-Йорку" - 116:128.
"Лос-Анджелес Лейкерс" в зрелищном поединке одержали победу над "Майами" со счетом 130:120.
Лидер "Озерных" Лука Дончич вновь продемонстрировал невероятную результативность, оформив трипл-дабл: 29 очков, 11 подборов и 10 передач.
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк начал матч "Юты Джаз" против "Шарлотт Хорнетс" в стартовой пятерке. Его команда, к сожалению, потерпела разгромное поражение 103:126.
Михайлюк провел на площадке 29 минут и за это время набрал 3 очка, сделал 2 подбора и отдал 2 передачи, а также записал в свой актив 1 блок-шот.
