Михайлюк набрав 11 очок за 17 хвилин у найкоротшому матчі сезону "Юти"

Повернення у старт та індивідуальні показники

Після того, як Михайлюк пропустив попередню зустріч проти "Далласа", тренерський штаб "Юти" повернув українця до стартової п'ятірки. До вимушеної паузи захисник мав серію з 24 матчів поспіль, які він розпочинав з перших хвилин.

У протистоянні з "Лейкерс" (135:143) Святослав відіграв лише 17 хвилин - це його найкоротший ігровий відрізок у сезоні 2025/26.

Проте за цей час він встиг записати на свій рахунок 11 очок, реалізувавши три дальні кидки та два штрафні удари. Також українець допоміг команді одним підбиранням.

Для Михайлюка це вже 11-й поєдинок у поточному регулярному чемпіонаті, де він набирає 10 і більше очок. Для порівняння, за весь минулий сезон у складі "Джазменів" він мав 16 таких результативних матчів.

Найменша ігрова практика Михайлюка в сезоні 2025/26

До гри в Лос-Анджелесі найменш тривалим виступом українця був матч проти "Міннесоти". Оновлений список ігор з найменшим хронометражем виглядає так:

"Лейкерс" - 17 хвилин (11 очок)

"Міннесота Тімбервулвз" - 18 хвилин (6 очок)

"Нью-Йорк Нікс" - 19 хвилин (3 очки)

"Голден Стейт Ворріорз" - 20 хвилин (2 очки)

"Оклахома-Сіті Тандер" - 22 хвилини (8 очок)

Хід гри та позиції у таблиці

Матч проти "Лейкерс" складався для "Юти" позитивно протягом трьох чвертей.

Команда Михайлюка лідирувала перед фінальним відрізком, проте повністю провалила четверту дванадцятихвилинку, поступившись у ній з різницею у 12 очок.

Підсумковий рахунок зустрічі - 135:143 на користь каліфорнійців.

Наразі "Юта Джаз" перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці Західної конференції, маючи в активі 10 перемог при 16 поразках.

Наступний шанс покращити становище команда матиме у ніч на 21 грудня (неділя). О 04:30 за київським часом підопічні Вілла Гарді зіграють проти "Орландо".