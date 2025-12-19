Михайлюк набрал 11 очков за 17 минут в самом коротком матче сезона "Юты"

Возвращение в старт и индивидуальные показатели

После того, как Михайлюк пропустил предыдущую встречу против "Далласа", тренерский штаб "Юты" вернул украинца в стартовую пятерку. До вынужденной паузы защитник имел серию из 24 матчей подряд, которые он начинал с первых минут.

В противостоянии с "Лейкерс" (135:143) Святослав отыграл лишь 17 минут - это его самый короткий игровой отрезок в сезоне 2025/26.

Однако за это время он успел записать на свой счет 11 очков, реализовав три дальних броска и два штрафных удара. Также украинец помог команде одним подбором.

Для Михайлюка это уже 11-й поединок в текущем регулярном чемпионате, где он набирает 10 и более очков. Для сравнения, за весь прошлый сезон в составе "Джазменов" он имел 16 таких результативных матчей.

Наименьшая игровая практика Михайлюка в сезоне 2025/26

До игры в Лос-Анджелесе наименее длительным выступлением украинца был матч против "Миннесоты". Обновленный список игр с наименьшим хронометражем выглядит так:

"Лейкерс" - 17 минут (11 очков)

"Миннесота Тимбервулвз" - 18 минут (6 очков)

"Нью-Йорк Никс" - 19 минут (3 очка)

"Голден Стэйт Уорриорз" - 20 минут (2 очка)

"Оклахома-Сити Тандер" - 22 минуты (8 очков)

Ход игры и позиции в таблице

Матч против "Лейкерс" складывался для "Юты" положительно на протяжении трех четвертей.

Команда Михайлюка лидировала перед финальным отрезком, однако полностью провалила четвертую двенадцатиминутку, уступив в ней с разницей в 12 очков.

Итоговый счет встречи - 135:143 в пользу калифорнийцев.

Сейчас "Юта Джаз" находится на 12-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе 10 побед при 16 поражениях.

Следующий шанс улучшить положение команда будет иметь в ночь на 21 декабря (воскресенье). В 04:30 по киевскому времени подопечные Уилла Харди сыграют против "Орландо".