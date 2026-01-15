"Ми уявляємо найгірше". Біатлоністка з Гренландії – про заяви Трампа та паралелі з Україною

Біатлоністка з Гренландії Укалек Слеттмарк зізналася, що заяви президента США Дональда Трампа про можливе встановлення контролю над її батьківщиною, серйозно впливають на емоційний стан спортсменки та підготовку до змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з по силанням на інтерв'ю біатлоністки The Associated Press.

"Налякані і дуже злі"

Про свої відчуття 25-річна спортсменка розповіла під час етапу Кубка світу з біатлону в німецькому Рупольдингу, де вона виступає разом з братом Сондре Слеттмарком.

"Це жахливо. Ми уявляємо найгірший сценарій. Моя тітка не може спати ночами, а мама вчора просто розплакалася, бо їй дуже страшно", - розповіла Слеттмарк.

Спортсменка наголосила, що не займається політикою, однак ігнорувати погрози на адресу її батьківщини не може.

"Я – спортсменка, а не політик. Але це неможливо не помічати. Дуже складно повністю зосередитися на тренуваннях і стартах, коли постійно думаєш про те, що відбувається вдома", - зазначила вона.

За її словами, деякі мешканці Гренландії вже замислюються про можливий від'їзд через відчуття небезпеки.

"Люди говорять, що, можливо, їм доведеться залишити Гренландію, бо вони не почуваються у безпеці. Ми налякані й дуже злі, адже так не говорять з іншими країнами і союзниками. Ми відчуваємо зневагу і сильний страх", - додала біатлоністка.

Паралелі з війною в Україні

Слеттмарк заявила, що сподівається на тиск з боку американського суспільства на Конгрес США, аби зупинити ідею захоплення Гренландії. Вона порівняла заяви Трампа з агресією Росії проти України.

На тлі того, що Росію було відсторонено від міжнародних біатлонних стартів після вторгнення в Україну у 2022 році, біатлоністка зізналася, що чула розмови про можливі аналогічні санкції щодо США у разі силового сценарію.

"Я теж про це думала. Але ми ще не на тому етапі, адже поки нічого не сталося. Якщо ж це станеться, я погоджуся, що це буде правильним рішенням", - підсумувала Слеттмарк.

Хто такі сестра і брат Слеттмарки

Укалек і Сондре Слеттмарки народилися в Нууку (інша назва – Готхоб) – столиці Гренландії. Біатлон у їхній родині – справа життя. Батько спортсменів – Ейстейн Слеттмарк, був учасником біатлонних змагань Олімпіади-2010. Мати – Уйлок Слеттмарк, є засновницею Федерації біатлону Гренландії.

Сестра і брат Слеттмарки виступають за Гренландію на етапах Кубка світу. Однак у разі кваліфікації на Олімпійські ігри-2026, представлятимуть Данію, оскільки Гренландія не є суверенною державою і не має власного Національного олімпійського комітету.

Зазначимо, що Укалек вже виступала за Данію на Олімпійських іграх-2022.