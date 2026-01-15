ua en ru
"Мы представляем худшее". Биатлонистка из Гренландии - о заявлениях Трампа и параллелях с Украиной

Четверг 15 января 2026 13:12
UA EN RU
"Мы представляем худшее". Биатлонистка из Гренландии - о заявлениях Трампа и параллелях с Украиной Фото: Укалек Слеттмарк (instagram.com/ukaleqastri)
Автор: Андрей Костенко

Биатлонистка из Гренландии Укалек Слеттмарк призналась, что заявления президента США Дональда Трампа о возможном установлении контроля над ее родиной, серьезно влияют на эмоциональное состояние спортсменки и подготовку к соревнованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью биатлонистки The Associated Press.

"Напуганы и очень злые"

О своих ощущениях 25-летняя спортсменка рассказала во время этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, где она выступает вместе с братом Сондре Слеттмарком.

"Это ужасно. Мы представляем худший сценарий. Моя тетя не может спать по ночам, а мама вчера просто расплакалась, потому что ей очень страшно", - рассказала Слеттмарк.

Спортсменка подчеркнула, что не занимается политикой, однако игнорировать угрозы в адрес ее родины не может.

"Я - спортсменка, а не политик. Но это невозможно не замечать. Очень сложно полностью сосредоточиться на тренировках и стартах, когда постоянно думаешь о том, что происходит дома", - отметила она.

По ее словам, некоторые жители Гренландии уже задумываются о возможном отъезде из-за ощущения опасности.

"Люди говорят, что, возможно, им придется покинуть Гренландию, потому что они не чувствуют себя в безопасности. Мы напуганы и очень злые, ведь так не говорят с другими странами и союзниками. Мы чувствуем пренебрежение и сильный страх", - добавила биатлонистка.

Параллели с войной в Украине

Слеттмарк заявила, что надеется на давление со стороны американского общества на Конгресс США, чтобы остановить идею захвата Гренландии. Она сравнила заявления Трампа с агрессией России против Украины.

На фоне того, что Россия была отстранена от международных биатлонных стартов после вторжения в Украину в 2022 году, биатлонистка призналась, что слышала разговоры о возможных аналогичных санкциях в отношении США в случае силового сценария.

"Я тоже об этом думала. Но мы еще не на том этапе, ведь пока ничего не произошло. Если же это произойдет, я соглашусь, что это будет правильным решением", - подытожила Слеттмарк.

Кто такие сестра и брат Слеттмарки

Укалек и Сондре Слеттмарк родились в Нууке (другое название - Готхоб) - столице Гренландии. Биатлон в их семье - дело жизни. Отец спортсменов - Эйстейн Слеттмарк, был участником биатлонных соревнований Олимпиады-2010. Мать - Уйлок Слеттмарк, является основательницей Федерации биатлона Гренландии.

Сестра и брат Слеттмарки выступают за Гренландию на этапах Кубка мира. Однако в случае квалификации на Олимпийские игры-2026, будут представлять Данию, поскольку Гренландия не является суверенным государством и не имеет собственного Национального олимпийского комитета.

Отметим, что Укалек уже выступала за Данию на Олимпийских играх-2022.

Ранее мы рассказали, как чемпион мира похвалил Россию и сравнил ее с гитлеровской Германией.

Также читайте, как Марта Костюк впечатлила словами об Украине после финала WTA.

