"Ми розлучаємося": Олена Тополя і соліст "Антитіл" більше не разом

Що написала співачка

"Ми розлучаємося. Це зважене рішення нас обох. З великою взаємною вдячністю за все, що пройшли і створили разом! Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. 3 відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Вже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей", - йдеться у дописі.

"З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку і любов від нас обох, як від батьків. Всі супутні майнові питання, та питання подальшого фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми врегулювали завчасно, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного й до дітей", - додала Олена.

Тарас Тополя розлучається з дружиною (фото: instagram.com/alyoshasinger)

При цьому співачка зазначила, що вона та її колишній обранець розуміють, що заява про розлучення приверне неабияку увагу. Але вони вирішили повністю ігнорувати всі подальші питання щодо розриву стосунків та утриматися від будь-яких додаткових коментарів.

"Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас - приклад гідності, прекрасний батько і чоловік. Чоловіку - Олена - неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться", - резюмуються у спільній заяві пари.

Тарас Тополя і його дружина (фото: instagram.com/tarastopolia)

Що відомо про шлюб Тараса Тополі

Олена і Тарас були разом з 2013 року. За три місяці після народження первістка Романа пара офіційно одружилася. У 2015 році Тополі стали батьками вдруге, на світ з`явився їхній син Марк. А 2020 році Олена народила дівчинку, яку назвали Марією.

На тлі повномасштабної війни співачка виїжджала за кордон разом з дітьми. У США вони перебували приблизно півтора року. Потім Тополя повернулася до України та чоловіка.

Олена і Тарас Тополя з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На тлі цього навіть з'являлися чутки, що пара опинилася на межі розлучення. Втім, у 2023 році Тополя це спростовувала.

"Я не бачила новин про те, що ми нібито ледве не розлучилися з чоловіком через відстань. Не знаю, хто це писав. Нехай таким людям все повернеться - кожному по їхніх справах", - казала Олена.

Сам Тарас у цей час став на захист України. За словами співака, він не міг бути поруч з родиною, але його серце не боліло через те, що дружина та діти в іншій країні.

"Я намагався підтримувати її і коли ми були на фронті, і коли вийшли з нього. А вийшли з фронту ми заради того, щоб концертами привертати до війни увагу за кордоном і збирати кошти для ЗСУ. Але можливості бути тоді, коли я хочу з Оленою і дітьми, у мене не було", - казав Тополя в інтерв'ю РБК-Україна у 2024 році.

"Так само якщо говорити про мою родину, то їм пощастило, бо велика її частина живе у США у безпечному місці, і коли Олена з дітьми була там, мені серце не боліло, що з ними може щось статись", - також додавав він.