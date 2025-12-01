"Мы разводимся": Елена Тополя и солист "Антитіл" больше не вместе

Что написала певица

"Мы разводимся. Это взвешенное решение нас обоих. С большой взаимной благодарностью за все, что прошли и создали вместе! Это ценно, это никуда не исчезнет, никогда, потому что было создано в любви. 3 ответственностью и любовью к нашим детям, мы ставим точку в отношениях и начинаем новые, отдельные, страницы жизни. Уже не как муж и жена, но как партнеры в воспитании детей", - говорится в посте.

"С одинаковой ответственностью за их будущее, во взаимном уважении, поддержке, и с постоянной работой над тем, чтобы они и в дальнейшем получали максимальное внимание, надлежащее воспитание, поддержку и любовь от нас обоих, как от родителей. Все сопутствующие имущественные вопросы, и вопросы дальнейшего финансового содержания детей, с которыми сталкиваются пары при разводе, мы урегулировали заблаговременно, поступив достойно и справедливо по отношению друг к другу и к детям", - добавила Елена.

Тарас Тополя разводится с женой (фото: instagram.com/alyoshasinger)

При этом певица отметила, что она и ее бывший избранник понимают, что заявление о разводе привлечет большое внимание. Но они решили полностью игнорировать все дальнейшие вопросы относительно разрыва отношений и воздержаться от любых дополнительных комментариев.

"Мы желаем друг другу успехов во всех начинаниях. Женскую аудиторию хотим заверить, что Тарас - пример достоинства, прекрасный отец и муж. Мужчине - Елена - невероятная женщина, любимая и мама. Так было и есть. Уверены, что останется", - резюмируются в совместном заявлении пары.

Тарас Тополя и его жена (фото: instagram.com/tarastopolia)

Что известно о браке Тараса Тополя

Елена и Тарас были вместе с 2013 года. Через три месяца после рождения первенца Романа пара официально поженилась. В 2015 году Тополи стали родителями во второй раз, на свет появился их сын Марк. А в 2020 году Елена родила девочку, которую назвали Марией.

На фоне полномасштабной войны певица выезжала за границу вместе с детьми. В США они находились примерно полтора года. Затем Тополя вернулась в Украину и к мужу.

Елена и Тарас Тополя с детьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На фоне этого даже появлялись слухи, что пара оказалась на грани развода. Впрочем, в 2023 году Тополя это опровергала.

"Я не видела новостей о том, что мы якобы чуть не развелись с мужем из-за расстояния. Не знаю, кто это писал. Пусть таким людям все вернется - каждому по их делам", - говорила Елена.

Сам Тарас в это время стал на защиту Украины. По словам певца, он не мог быть рядом с семьей, но его сердце не болело из-за того, что жена и дети в другой стране.

"Я пытался поддерживать ее и когда мы были на фронте, и когда вышли из него. А вышли с фронта мы ради того, чтобы концертами привлекать к войне внимание за рубежом и собирать средства для ВСУ. Но возможности быть тогда, когда я хочу с Еленой и детьми, у меня не было", - говорил Тополя в интервью РБК-Украина в 2024 году.

"Так же если говорить о моей семье, то им повезло, потому что большая ее часть живет в США в безопасном месте, и когда Елена с детьми была там, мне сердце не болело, что с ними может что-то произойти", - также добавлял он.