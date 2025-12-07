"Металісту 1925" загрожує технічна поразка через блекаут на стадіоні: деталі скандалу

Гра у темряві

Матч розпочався із затримкою: світло на арені зникло ще перед стартовим свистком. Після відновлення електропостачання команди все ж вийшли на поле, однак уже на 10-й хвилині арбітр Віталій Романов був змушений знову відправити футболістів у роздягальню – прожектори згасли повторно.

Ще одна спроба поновлення не врятувала ситуацію: освітлення знову зникло, і суддя ухвалив рішення завершити матч на 20-й хвилині.

Реакція клубів

Після фінального свистка обидві команди вийшли із заявами у своїх соціальних мережах.

Харків'яни були досить лаконічними: "Матч "Металіст 1925" – "Верес" сьогодні не дограють! Головний арбітр, делегат матчу та команди, прийняли спільне рішення, що сьогодні грати вже не будуть! Подальші рішення за дирекцією УПЛ", - йдеться у повідомленні.

Прес-служба рівненської команди описала всі події, які відбувалися у зірваному матчі, зазначивши, що сама гра у Житомирі стартувала на 10 хвилин пізніше, і додала: "Тепер доля зустрічі залежить від рішення керівних органів".

"Металісту 1925" загрожує поразка

Тепер "Металісту 1925" може бути зарахована технічна поразка. Адже пункт 6 статті №10 Регламенту УПЛ передбачає покарання у вигляді 0:3 у разі, якщо клуб-господар не забезпечив належні умови для проведення матчу.

На це ж під час наради звернули увагу представники "Вереса".

Що сталося з освітленням

Віце-президент "Металіста 1925" Юрій Коротун пояснив причину технічного збою. За його словами, проблеми виникли через стрибок напруги, який спричинив вихід з ладу обладнання.

"Обладнання згоріло через перепад напруги. Це справжній форс-мажор – ми готові надати всі документи. Ми пропонували зіграти завтра і були готові оплатити проживання суперника. Але спільного рішення знайти не вдалось – "Верес" повертається додому", - цитує керівника клубу офіційний Telegram-канал УПЛ.

У клубі підкреслюють, що ситуацію слід розглядати як непередбачувану технічну аварію, а не як прецедент для маніпуляцій. За словами віце-президента харків'ян, електрики стадіону навіть встигли замінити частину обладнання по ходу матчу, але система остаточно вийшла з ладу.

Тепер остаточне слово – за Контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ, який визначить, чи буде матч переграно, чи "Металісту 1925" справді зарахують технічну поразку.