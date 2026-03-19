Мессі забив 900 голів швидше за Роналду: порівнюємо графіки зірок (відео)

Погоня за Роналду

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ проти "Нешвілла" аргентинець відзначився вже на 7-й хвилині. Цей гол став для 38-річного нападника 900-м на професійному рівні.

Для досягнення цієї позначки аргентинцю знадобилося 1142 матчі. Його головний конкурент Кріштіану Роналду наразі має 965 голів, проте португалець провів на 170 ігор більше.

Розподіл голів Мессі за кар'єру:

"Барселона" – 672

Збірна Аргентини – 115

"Інтер Маямі" – 81

ПСЖ – 32

Фатальна нічия команди Маскерано

Попри швидкий гол капітана, "Інтер Маямі" не зміг втримати переможний рахунок. На 74-й хвилині суперники змогли відновити рівновагу – 1:1. Оскільки перша зустріч команд завершилася без голів (0:0), за регламентом турніру далі пройшов "Нешвілл" завдяки правилу виїзного голу.

Для підопічних Хав'єра Маскерано цей виліт став болючим ударом, адже клуб вважався одним із фаворитів Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. Тепер флоридці зосередяться на внутрішній першості МЛС.

Майбутнє легенди

Нагадаємо, що Мессі нещодавно продовжив контракт із "Інтер Маямі" до 2028 року.

А вже цього літа Ліонель планує захищати титул чемпіона світу у складі збірної Аргентини на майбутньому Мундіалі, який стане останнім у його кар'єрі.