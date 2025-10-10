ua en ru
"Мені шкода, що він поїхав": тренер "Роми" не хотів відпускати Довбика у збірну України

П'ятниця 10 жовтня 2025 15:54
Артем Довбик (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Головний тренер "Роми" Джан П'єро Гасперіні висловився про українського форварда Артема Довбика, який вирушив до табору збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Corriere dello Sport.

Гасперіні шкодує, що Довбик залишив "Рому" заради збірної

Італійський фахівець зізнався, що не хотів би відпускати нападника у збірну, оскільки той лише починає набирати форму після складного старту сезону.

"Мені шкода, що Довбик поїхав у збірну. Я бачу, що він росте, фізично прогресує, і це дуже важливо, адже він силовий гравець за своїми характеристиками. Щоб бути результативним, йому потрібно бути у відмінній формі", - зазначив Гасперіні.

"Я хотів би довести його до цього рівня, щоб він міг реалізувати свій потенціал. Ми над цим працюємо", - додав ітвлієць.

Тренер також розповів, що українцю потрібно відчути підтримку партнерів і впевненість у власних силах.

"У Флоренції він зіграв добре. Йому слід відчути, що команда з ним, що він частина цього колективу", - додав наставник "вовків".

Як виступає Довбик у "Ромі"

У поточному сезоні Серії А Артем Довбик провів сім поєдинків, у яких відзначився одним голом і результативною передачею.

Римський клуб після шести турів іде на другому місці з 15 очками, поступаючись "Наполі" лише за додатковими показниками.

Наступні матчі збірної України

Довбик увійшов до заявки збірної України на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2026. Перший поєдинок команда Сергія Реброва проведе 10 жовтня в Рейк'явіку проти збірної Ісландії, а через кілька днів зіграє номінально домашній матч з Азербайджаном у Кракові.

Раніше ми наводили слова головного тренера "синьо-жовтих" Реброва перед матчем з Ісландією.

Також читайте, як Олександр Зінченко вперше розповів про травму і чому пропустить матчі за збірну.

Чемпіонат світу Збірна України Футбол
